الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 2 أفريل 2021

وات -

توزر: تسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا"

الكاف: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" واجراءات لمنع موجة ثالثة من الوباء

سجلت ولاية توزر مساء أمس الخميس، حالة وفاة جديدة في قسم الإنعاش الطبي بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لشخص من مدينة دقاش، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة الى 105 وفيات، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات)كما رصدت المصالح الصحية في الجهة 32 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 101 نتيجة تحليل مخبري وردت نتائجها، أي بنسبة إيجابية تقدر ب31 بالمائة، لترتفع بذلك الاصابات منذ بداية الجائحة الى 7145 إصابة من بينهم 5951 شخصا تماثلوا للشفاء و71 حالة نشيطة حاملة للفيروس حاليا.ويقيم حاليا في المستشفيات 12 مصابا موزعين الى مصابين (02) في قسم الإنعاش الطبي و3 مصابين في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و5 مصابين يقيمون في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش، ومصابين (02) يقيمون في القسم ذاته بالمستشفى الجهوي بنفطة.وما تزال جملة التلقيح تعرف نسقا بطيئا في الجهة، وفق تأكيد ممثل الإدارة الجهوية للصحة، حيث تم الى غاية يوم أمس الخميس تطعيم 395 شخصا فقط، ووجهت الدعوة اليوم الجمعة الى 500 شخص للقيام بالتطعيم حضر منهم حتى صباح اليوم 06 أشخاصواعتبر أنه على جميع الأطراف مساعدة الأشخاص المعنيين بالتلقيح على التنقل الى مركز التلقيح الجهوي عبر تسخير وسائل نقل من طرف المعتمدين.رفعت السلطات الجهوية بولاية الكاف على إثر اجتماعها الطارئ المنعقد عشية أمس الخميس بمقر الولاية إلى السلطات المركزية اقتراحات لإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالجهة، وذلك بعد ملاحظة عودة نشيطة لحالات العدوى بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة وازدياد عدد المقيمين بالمستشفياتوتولى المدير الجهوي للصحة طارق الراجحي والفريق الطبي والتقني المصاحب له عشية أمس الخميس، تقديم تقرير علمي امام اعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، تضمن معطيات تؤكد عودة ارتفاع نسق الاصابات بالفيروس وتؤشر لامكانية ظهور موجة ثالثة سيما في ظل تزايد عدد الاصابات وكثافتها بعدد من المناطق على غرار الكاف الشرقية والكاف الغربية وتاجروين (خصوصا بمنطقة الحوض)، وكذلك بمعتمدية نبركما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات الى 47 شخصا، منهم 12 شخصا بقسم الانعاش وذلك إلى غاية يوم امس الخميس، وتم وفق ما جاء في التقرير تسجيل اصابات ببعض المؤسسات التربوية بكل من معتمدية نبر ومنطقة الحوض من معتمدية تاجروينوتبعا لذلك اقترحت اللجنة اجراءات وقائية رفعت الى الجهات المركزية لم يقع الكشف عنها وأوصت بتكثيف المراقبة ونشاط فرق المراقبة المشتركة لأجل تطبيق البروتوكولات الصحية مع مواصلة أعمال التقصي بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الاصاباتوفي ما يتعلق بسير حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، فقد تم تلقيح 907 اشخاص أي بنسبة 61 بالمائة من الذين تمت دعوتهم لاجراء التلاقيح.