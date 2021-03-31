كرة اليد:البطولة الوطنية - نتائج الجولة الثالثة اياب من المرحلة الأولى

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد ، و التي جرت اليوم الأربعاء .
المجموعة الأولى
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين 30 - 25
في قاعة باردو
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان 24 - 28
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
النجم الرياضي الساحلي 11 6
البعث الرياضي ببني خيار 8 6
أولمبيك سليمان 7 7
الملعب التونسي 3 7
سبورتينغ المكنين 3 6
المجموعة الثانية
في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف 27 - 31
في قاعة مساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي 24 - 19
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي التونسي 11 6
نادي كرة اليد بقصور الساف 10 6
الهلال الرياضي بمساكن 6 7
الشبيبة الرياضية بالشيحية 5 6
النجم الرياضي الرادسي 0 7
المجموعة الثالثة
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي 22 - 27
في قاعة الفطناسي
النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد 28 - 23
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
النادي الافريقي 12 6
الجمعية الرياضية بالحمامات 8 6
نادي كرة اليد بجمال 7 6
النادي الرياضي البنزرتي 3 7
جندوبة الرياضية لكرة اليد 2 7
المجموعة الرابعة
في قاعة منزل تميم
الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت 24 - 28
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 23 - 29
في قاعة صيادة
الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر 26 - 26
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
مكارم المهدية 14 8
النسر الرياضي بطبلبة 13 8
النادي الرياضي بساقية الزيت 13 8
الاتحاد الرياضي بصيادة 5 8
الاتحاد الرياضي التميمي 1 8
السهم الرياضي بمنزل حر 0 8
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الأولى
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين 30 - 25
في قاعة باردو
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان 24 - 28
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
النجم الرياضي الساحلي 11 6
البعث الرياضي ببني خيار 8 6
أولمبيك سليمان 7 7
الملعب التونسي 3 7
سبورتينغ المكنين 3 6
المجموعة الثانية
في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف 27 - 31
في قاعة مساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي 24 - 19
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي التونسي 11 6
نادي كرة اليد بقصور الساف 10 6
الهلال الرياضي بمساكن 6 7
الشبيبة الرياضية بالشيحية 5 6
النجم الرياضي الرادسي 0 7
المجموعة الثالثة
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي 22 - 27
في قاعة الفطناسي
النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد 28 - 23
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
النادي الافريقي 12 6
الجمعية الرياضية بالحمامات 8 6
نادي كرة اليد بجمال 7 6
النادي الرياضي البنزرتي 3 7
جندوبة الرياضية لكرة اليد 2 7
المجموعة الرابعة
في قاعة منزل تميم
الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت 24 - 28
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 23 - 29
في قاعة صيادة
الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر 26 - 26
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
مكارم المهدية 14 8
النسر الرياضي بطبلبة 13 8
النادي الرياضي بساقية الزيت 13 8
الاتحاد الرياضي بصيادة 5 8
الاتحاد الرياضي التميمي 1 8
السهم الرياضي بمنزل حر 0 8
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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