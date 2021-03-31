كرة اليد:البطولة الوطنية - نتائج الجولة الثالثة اياب من المرحلة الأولى

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد ، و التي جرت اليوم الأربعاء .في قاعة بني خيارالبعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين 30 - 25في قاعة باردوالملعب التونسي - أولمبيك سليمان 24 - 28النجم الرياضي الساحلي 11 6البعث الرياضي ببني خيار 8 6أولمبيك سليمان 7 7الملعب التونسي 3 7سبورتينغ المكنين 3 6في قاعة الشيحيةالشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف 27 - 31في قاعة مساكنالهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي 24 - 19الترجي الرياضي التونسي 11 6نادي كرة اليد بقصور الساف 10 6الهلال الرياضي بمساكن 6 7الشبيبة الرياضية بالشيحية 5 6النجم الرياضي الرادسي 0 7في قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي 22 - 27في قاعة الفطناسيالنادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد 28 - 23النادي الافريقي 12 6الجمعية الرياضية بالحمامات 8 6نادي كرة اليد بجمال 7 6النادي الرياضي البنزرتي 3 7جندوبة الرياضية لكرة اليد 2 7في قاعة منزل تميمالاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت 24 - 28في قاعة طبلبةالنسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 23 - 29في قاعة صيادةالاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر 26 - 26مكارم المهدية 14 8النسر الرياضي بطبلبة 13 8النادي الرياضي بساقية الزيت 13 8الاتحاد الرياضي بصيادة 5 8الاتحاد الرياضي التميمي 1 8السهم الرياضي بمنزل حر 0 8