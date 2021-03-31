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كرة اليد:البطولة الوطنية - نتائج الجولة الثالثة اياب من المرحلة الأولى

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 19:24 قراءة: 1 د, 26 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة ايابا من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد ، و التي جرت اليوم الأربعاء .

المجموعة الأولى
في قاعة بني خيار

البعث الرياضي ببني خيار - سبورتينغ المكنين 30 - 25
في قاعة باردو
الملعب التونسي - أولمبيك سليمان 24 - 28

الترتيب :
الفريق النقاط لعب
النجم الرياضي الساحلي 11 6
البعث الرياضي ببني خيار 8 6
أولمبيك سليمان 7 7
الملعب التونسي 3 7
سبورتينغ المكنين 3 6

المجموعة الثانية
في قاعة الشيحية
الشبيبة الرياضية بالشيحية - نادي كرة اليد بقصور الساف 27 - 31
في قاعة مساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النجم الرياضي الرادسي 24 - 19

الترتيب :
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي التونسي 11 6
نادي كرة اليد بقصور الساف 10 6
الهلال الرياضي بمساكن 6 7
الشبيبة الرياضية بالشيحية 5 6
النجم الرياضي الرادسي 0 7

المجموعة الثالثة
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي 22 - 27
في قاعة الفطناسي
النادي الرياضي البنزرتي - جندوبة الرياضية لكرة اليد 28 - 23

الترتيب :
الفريق النقاط لعب
النادي الافريقي 12 6
الجمعية الرياضية بالحمامات 8 6
نادي كرة اليد بجمال 7 6
النادي الرياضي البنزرتي 3 7
جندوبة الرياضية لكرة اليد 2 7

المجموعة الرابعة
في قاعة منزل تميم
الاتحاد الرياضي التميمي - النادي الرياضي بساقية الزيت 24 - 28
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 23 - 29
في قاعة صيادة
الاتحاد الرياضي بصيادة - السهم الرياضي بمنزل حر 26 - 26

الترتيب :
الفريق النقاط لعب
مكارم المهدية 14 8
النسر الرياضي بطبلبة 13 8
النادي الرياضي بساقية الزيت 13 8
الاتحاد الرياضي بصيادة 5 8
الاتحاد الرياضي التميمي 1 8
السهم الرياضي بمنزل حر 0 8

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