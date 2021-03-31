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الكرة الطائرة: نتائج الدورربع النهائي لكأس تونس

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 19:24 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - جرت اليوم الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة الطائرة .
وأسفرت اللقاءات التي دارت دون حضور جمهور على النتائج التالية:

في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد

سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى 3 - 0

في القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - الأولمبي القليبي 0 - 3

في قاعة البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم 3 - 0

وقد ترشح الترجي الرياضي التونسي للدور نصف النهائي بعد انسحاب اتحاد النقل الصفاقسي

وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون برنامج الدور نصف النهائي الذي سيجرى السبت القادم 3 أفريل 2021 على النحو التالي، على أن تحدد القرعة مكان اجراء المقابلات في وقت لاحق:

الدور نصف النهائي:
الأولمبي القليبي - الترجي الرياضي التونسي
سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الرياضي الصفاقسي

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