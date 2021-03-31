الكرة الطائرة: نتائج الدورربع النهائي لكأس تونس

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جرت اليوم الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة الطائرة .وأسفرت اللقاءات التي دارت دون حضور جمهور على النتائج التالية:في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيدسعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى 3 - 0في القاعة الاولمبية بسوسةالنجم الساحلي - الأولمبي القليبي 0 - 3في قاعة البجاوي بصفاقسالنادي الصفاقسي - مولدية بوسالم 3 - 0وقد ترشح الترجي الرياضي التونسي للدور نصف النهائي بعد انسحاب اتحاد النقل الصفاقسيوعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون برنامج الدور نصف النهائي الذي سيجرى السبت القادم 3 أفريل 2021 على النحو التالي، على أن تحدد القرعة مكان اجراء المقابلات في وقت لاحق:الدور نصف النهائي:الأولمبي القليبي - الترجي الرياضي التونسيسعيدية سيدي بوسعيد - النادي الرياضي الصفاقسي