الكرة الطائرة: نتائج الدورربع النهائي لكأس تونس

وات - جرت اليوم الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة الطائرة .
وأسفرت اللقاءات التي دارت دون حضور جمهور على النتائج التالية:
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى 3 - 0
في القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - الأولمبي القليبي 0 - 3
في قاعة البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم 3 - 0
وقد ترشح الترجي الرياضي التونسي للدور نصف النهائي بعد انسحاب اتحاد النقل الصفاقسي
وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون برنامج الدور نصف النهائي الذي سيجرى السبت القادم 3 أفريل 2021 على النحو التالي، على أن تحدد القرعة مكان اجراء المقابلات في وقت لاحق:
الدور نصف النهائي:
الأولمبي القليبي - الترجي الرياضي التونسي
سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الرياضي الصفاقسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأسفرت اللقاءات التي دارت دون حضور جمهور على النتائج التالية:
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى 3 - 0
في القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - الأولمبي القليبي 0 - 3
في قاعة البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم 3 - 0
وقد ترشح الترجي الرياضي التونسي للدور نصف النهائي بعد انسحاب اتحاد النقل الصفاقسي
وعلى ضوء النتائج الحاصلة، يكون برنامج الدور نصف النهائي الذي سيجرى السبت القادم 3 أفريل 2021 على النحو التالي، على أن تحدد القرعة مكان اجراء المقابلات في وقت لاحق:
الدور نصف النهائي:
الأولمبي القليبي - الترجي الرياضي التونسي
سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الرياضي الصفاقسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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