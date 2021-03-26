المسجلون في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا ممن اختاروا مراكز تلقيح غير مفتوحة بعد سيدعون الى الالتحاق بمركز التلقيح المفتوح بجهاتهم

وات -

سيتلقى المسجلون في منظومة "ايفاكس" الخاصة بالتلقيح ضد كورونا، ممن اختاروا مراكز تلقيح غير مفتوحة بعد، ارساليات قصيرة تدعوهم الى الالتحاق بمركز التلقيح المفتوح بجهتهم، وفق ما بينه المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة.وكانت الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت منذ يوم 13 مارس الجاري ب 25 مركزا بمعدل مركز في كل ولاية باستثناء ولاية مدنين التي تضم مركزين اثنين، على ان يقع الترفيع لاحقا في عدد هذه المراكز بفتح مركز ثان بكل ولاية، من أجل الترفيع في عدد التلاقيح مع وصول كميات اضافية من اللقاح.وجدد بن ناصر الدعوة الى عموم المواطنين من اجل الاقبال على التسجيل في منظومة "ايفاكس" من أجل الانتفاع بالتلقيح، مشيرا إلى أن القيام بالتسجيل يجيز للمواطنين الرافضين للتلقيح امكانية الانتفاع به لاحقا في حال قرروا ذلك، لكن عدم التسجيل يحرمهم من مراجعة رأيهم في اجراء التلقيح وبالتالي حرمان أنفسهم من الحق في التلقيح.جدير بالذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد 19، بلغ حتى حدود أمس الخميس، أكثر من 32 ألف شخص منذ انطلاق عملية التلقيح في تونس يوم 13 مارس الجاري، التي شملت في مرحلة اولى مهنيي الصحة في الخطوط الأمامية المخصصة لعلاج مرضى كوفيد 19 وكبار السن البالغين 75 سنة من العمر او اكثر.وتجاوز عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد فيروس كورونا 705 ألف شخص إلى غاية اليوم الجمعة، حسب اخر المعطيات المحينة على هذه المنصة الالكترونية، علما وان رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، هاشمي الوزير، لاحظ أمس الخميس أن الاقبال على التلقيح، يأخذ منحى تصاعديا، وبلغت نسبته نحو 70 بالمائة.