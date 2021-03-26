تونس تتوج بثلاث جوائز في المهرجان الافريقي لفيلم الموبايل

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فازت تونس بثلاث جوائز في الدورة الأولى للمهرجان الافريقي لفيلم الموبايل، وهي دورة احتضنها المعهد الفرنسي بتونس على مدى أيام 23 و24 و25 مارس الحالي.وآلت جائزة الإخراج لفيلم "ماء الحياة" لصهيب دخلاوي، وتوج فيلم "مقبرة المجهولين" للمخرج وليد فلاح بجائزة الفيلم الوثائقي. وعادت جائزة السيناريو إلى فيلم "مقسم" لحسام بن حمزة.ومُنحت جائزة المهرجان الكبرى للفيلم السنغالي "أنا حرية" للمخرج "مارسيل ضيوف"، الذي سيحصل على منحة قدرها 10 آلاف يورو.وفاز فيلم "قناع وجه للبيع" للمخرجة الكينية "نيها مانوج شاه" بثلاث جوائز هي "أفضل مخرج افريقي" و"الموسيقى الأصلية" وكذلك "الأداء النسائي" التي مُنحت للممثلة "أنيتا كافوشي".واستقبلت الهيئة المنظمة 497 فيلما من 38 دولة، وتم انتقاء 51 فيلما من 23 دولة إفريقية للتنافس على الجوائز وهي تونس والجزائر، وجنوب إفريقيا، والبنين، وبوركينا فاسو، وبورندي، والكاميرون، والكوت ديفوار، ومصر، والغابون، وكينيا، ومدغشقر، ومالي، والمغرب، والموزمبيق، وناميبيا، ونيجيريا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، ورواندا، والسينغال، والطوغو.وتهدف هذه التظاهرة التي انطلقت فعالياتها يوم 17 فيفري الماضي تواصلت إلى يوم 17 مارس الحالي، إلى كشف المواهب والمبدعين في الإخراج وصناعة السينما باستعمال الهواتف الذكية وبإنجاز أفلام قصيرة تتراوح مدتها ما بين دقيقة إلى أقل من دقيقتين.وفي ما يلي القائمة الكاملة للأفلام الفائزة:الجائزة الافريقية الكبرى: "أنا حرية" لـ "مارسيل ضيوف" ، 10 آلاف يورو (السنغال).جائزة الفيلم الفرنكوفوني: "هذا كل ما لدي" للمخرج "لوريدون كاباسيل" 2500 يورو (جمهورية الكونغو الديمقراطية).- جائزة المخرج الافريقي: "نيها مانوج شاه" عن فيلمها "قناع وجه للبيع" 1500 يورو (كينيا).جائزة أفضل مخرج: فيلم "ماء الحياة" لصهيب الدخلاوي (تونس).جائزة الفيلم الوثائقي: "مقبرة المجهولين" لوليد فلاح، ألفيْ يورو (تونس).جائزة أفضل سيناريو: فيلم "مقسم" لحسام بن حمزة (تونس).جائزة الأداء النسائي: "أنيتا كافوتشي" عن دورها في "قناع وجه للبيع" لـ "نيها مانوج شاه" (كينيا).جائزة الأداء الرجالي: عبد الله بوسيك عن دوره في فيلم "وطن ضائع" للمخرج عثمان أيت باربانا (المغرب).جائزة الموسيقى الأصلية: "قناع وجه للبيع" لـ "نيها مانوج شاه" 2500 يورو (كينيا).