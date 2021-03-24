هبة صينية تضم 200 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا تصل الخميس إلى تونس

وات -

تصل غدا الخميس إلى تونس، هبة صينية تضم 200 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من نوع "سينوفاك"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس اليوم الأربعاء ل(وات).وكانت السلطات التونسية تسلمت أول دفعة من التلاقيح ضد كورونا، متكونة من 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي تلتها دفعة من اللقاح الأمريكي الألماني ''فايزر/بيونتاك'' تقدّر بأكثر من 93 ألف جرعة ضمن مبادرة ''كوفاكس'' لمنظّمة الصحة العالمية، فيما من المرتقب وصول شحنة أخرى لاحقا تشمل 136 ألف جرعة من "استرازينيكا" البريطاني.وتخطط تونس لتلقيح 3 مليون شخص بحلول شهر جوان المقبل، مع وصول كميات هامة من التلاقيح إما عن طريق مبادرة "كوفاكس" أو عن طريق صفقات الشراء المبرمة بين وزارة الصحة ومخابر الأدوية العالمية، كما تأمل في تلقيح 50 بالمائة من المواطنين مع موفى سنة 2021وكانت الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا انطلقت يوم 13 مارس الجاري، واستهدفت في مرحلة أولى مهنيي الصحة العاملين في الخط الأول في منظومة كوفيد 19 وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على أن تقع عملية تذكير لهم بعد 3 أسابيع.