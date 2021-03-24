الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري حقق فائضا بقيمة 58 مليون دينار خلال جانفي 2021 رغم تلقص الانتاج المحلي

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حقق الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري، خلال شهر جانفي 2021 ، فائضا بقيمة 58 مليون دينار مقابل 2ر19 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020 رغم تراجع الانتاج بنسبة 17 بالمائة وفق بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وبلغت صادرات قطاع الصيد البحري، خلال شهر جانفي 2021، على المستوى الكمي زهاء 2829 طن بقيمة ناهزت 5ر71 مليون دينار مقابل 1829 طن بقيمة 5ر33 مليون دينار خلال شهر جانفي 2020 مما شكل ارتفاعا بنسبة 7ر54 على المستوى الكمي و 4ر113 بالمائة على مستوى القيمة .ويعود هذا الارتفاع وفق الوزارة، الى نمو صادرات التن الحي، لتصل الى 1070 طن مما وفر ايرادات مالية في حدود 7ر39 مليون دينار خلال شهر جانفي 2021 .وارتفعت صادرات مصبرات سمك السردين ، خلال جانفي 2021، لتبلغ 9ر88 طن بقيمة قاربت 2ر1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 في حين تراجعت صادرات مصبرات التن بنسبة 72 بالمائة من 2ر267 طن خلال جانفي 2020 الى 6ر74 طن خلال جانفي 2021 .واتجهت واردات الصيد البحري بدورها نحو الارتفاع خلال جانفي 2021 ، لتصل الى 8ر3395 طن بقيمة 5ر13 مليون دينار مقابل 8ر3927 طن بقيمة 3ر14 مليون دينار تم تسجيلها خلال جانفي 2020وتراجعت الواردات تبعا لذلك بنسبة 5ر13 بالمائة على المستوى الكمي و 6ر5 بالمائة على مستوى القيمة خلال جانفي 2021 وذلك نظرا لعدم توريد الاسماك المبردة المخصصة لتسمين التن الاحمر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 .وارتفعت في المقابل واردات التن المجمد ، خلال جانفي 2021، بنسبة 3ر18 بالمائة على مستوى الكميات و بنسبة 9ر25 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بنفس الارقام المسجلة خلال جانفي 2020.وسجلت تونس خلال شهر جانفي 2021، انتاج زهاء 7045 طن من الصيد البحري و المنتوجات البحرية ، مقابل 8522 طن خلال نفس الفترة من سنة 2020 مما يشكل تراجعا بنسبة 17 بالمائة.وتقلصت انشطة الصيد البحري ، خلال جانفي 2021، لتصل الى 6111 طن مقابل 7195 طن خلال نفس الفترة من سنة 2020 مما يعد تراجعا بنسبة 15 بالمائةوتراجع انتاج تربية الاحياء المائية خلال جانفي 2021 ، الى 934 طن مقابل 1327 طن خلال نفس الفترة من سنة 2020 مما شكل تراجعا بنحو 393 طن .