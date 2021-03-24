الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 24 مارس 2021

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سليانة: تسجيل حالة وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 3 وفيات جديدة و16 إصابة محلية بفيروس "كورونا" المستجد

سجلت ولاية سليانة أول أمس الاثنين، حالة وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق ما جاء في الصفحة الالكترونية للادارة الجهوية للصحة بالجهةوذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير ل(وات) أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 17 اصابة بالكريب، و6 اصابات بالروحية، و8 اصابات بمكثر، و3 اصابات بكسرى واصابة بسيدي بورويسوأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 187 حالة وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 14 حالة من بينها 4 حالات بالانعاش و15 حالة بالمستشفيات المحليةيذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أول أمس الاثنين 131 حالةسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 505 حالات منذ بداية الجائحة، وفق ما أوردته ذات الإدارة مساء امس الثلاثاء، في تحيينها الدوري حول الوضع الوبائي في علاقة بانتشار فيروس "كورونا"وتعود حالات الوفيات الاخيرة المسجلة لرجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 73 سنة وامرأة أصيلة معتمدية دار شعبان الفهري تبلغ من العمر 79 سنة وتتعلق حالة الوفاة الثالثة برجل أصيل معتمدية الحمامات يبلغ من العمر 76 سنةوتفيد ذات المعطيات، أن التحاليل المخبرية الاخيرة المجراة والبالغ عددها 194 تحليلا مخبريا اسفرت عن تسجيل 16 إصابة محلية جديدة ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 16235 حالة من بينها 15555 حالة تم رفع العزل الصحي عنها حسب البروتوكول الصحي المعتمدوفي المقابل، تقلص عدد الحالات النشيطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس الى 175 حالة بعد رفع العزل الصحي عن 17 حالة خلال ال24 ساعة الاخيرة، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات العمومية والخاصة 30 حالة