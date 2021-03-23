رئيس الحكومة يتحادث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال.وتناولت المقابلة برامج عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس بالنسبة الفترة القادمة لتحقيق برامج التنمية حسب الأولويات المطروحة، ووفق ما تقتضيه المرحلة.وثمّن رئيس الحكومة مجهودات المنظّمة الأمميّة في توفير آليات تمويل المشاريع ودعم الصحة ومقاومة الفقر، داعيا إلى مزيد تعزيز أواصر التعاون خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.من جهته أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال أن المنظّمة الأمميّة مستعدّة لدعم مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال التنمية المستدامة، باعتبار وأنه ينسّق بين 23 هيئة أممية تشتغل على قطاعات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية.