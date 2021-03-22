التصنيف العالمي للاعبي ولاعبات التنس: انس جابر تحافظ على مرتبتها 30 ومالك الجزيري يتقدم اربعة مراكز

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حافظت لاعبة التنس التونسية انس جابر على مركزها 30 عالميا ب1965 نقطة في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفات في نسخته الصادرة يوم الاثنين.وستشارك انس جابر خلال هذا الاسبوع في بطولة ميامي الامريكية المقامة مقابلاتها على ارضية صلبة وستواجه في اولى مقابلاتها المتاهلة من المواجهة التي ستجمع بين السويسرية جيل تيكمان المصنفة 41 عالميا والاسبانية باولا بادوسا صاحبة المركز 71 عالميا.ولم يطرأ أيضا أي تعديل على المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس حيث واصلت الأسترالية آشلي بارتي صدارتها للتصنيف برصيد 9186 نقطة تليها في المركز الثاني اليابانية نعومي أوساكا 7835 نقطة وفي المركز الثالث الرومانية سيمونا هاليب 7255 نقطة وفي المركز الرابع الأمريكية صوفيا كينن 5760 نقطة وفي المركز الخامس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370 نقطة وفي المركز السادس التشيكية كارولينا بليتشكوفا 5205 نقطة وفي المركز السابع الأمريكية سيرينا وليامز 4915 نقطة وفي المركز الثامن البيلاروسية آرينا سابالينكا 4815 نقطة وفي المركز التاسع الكندية بيانكا أندرييسكو 4735 نقطة وفي المركز العاشر التشيكية بترا كفيتوفا 4571 نقطة.اما في صنف الرجال، فقد تقدم التونسي مالك الجزيري اربع مراتب في التصنيف الجديد ليصعد الى المركز 254 عالميا ب244 نقطة.وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارته برصيد 12008 نقاط يليه الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثاني برصيد 9940 نقطة ثم الإسباني رافايل نادال في المركز الثالث برصيد 9670 نقطة والنمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 8625 نقطة واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 6950 نقطة والسويسري روجيه فيدرر في المركز السادس برصيد 6375 نقطة والألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 6070 نقطة والروسي أندري روبليف في المركز الثامن برصيد 5101 نقطة والأرجنتيني دييغو شفارتسمان في المركز التاسع برصيد 3640 نقطة والإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز العاشر برصيد 3453 نقطة.