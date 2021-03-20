البنك المركزي: زيادة تراكمية في خدمات الدين الخارجي بنسبة 19٪ اعتبارًا من 10 مارس 2021

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ارتفعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 1480 مليون دينار الى غاية يوم 10 مارس 2021 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 ، بحسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي . كما أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي زيادة طفيفة في الدخل التراكمي للعمل ، في التاريخ ذاته ، بنسبة 9 بالمائة ، إلى 1148 مليون دينار.بالمقابل ، لا تزال الإيرادات السياحية التراكمية تتراجع بنسبة 58 بالمائة ، إذلا تتجاوز 328 مليون دينار الى غاية 10 مارس 2021 ، مقابل 790 مليونًا تقريبًا في مارس 2020أما صافي الأصول بالعملات الأجنبية ، فقد بلغ يوم 19 مارس 2021 ،22 مليار دينار ، أي ما يعادل 158 يوم استيراد ، مقابل 19.7 مليار دينار في مارس 2020 (ما يعادل 113 يوم استيراد).