البنك المركزي: زيادة تراكمية في خدمات الدين الخارجي بنسبة 19٪ اعتبارًا من 10 مارس 2021

وات - ارتفعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 1480 مليون دينار الى غاية يوم 10 مارس 2021 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 ، بحسب المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي . كما أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي زيادة طفيفة في الدخل التراكمي للعمل ، في التاريخ ذاته ، بنسبة 9 بالمائة ، إلى 1148 مليون دينار.
بالمقابل ، لا تزال الإيرادات السياحية التراكمية تتراجع بنسبة 58 بالمائة ، إذلا تتجاوز 328 مليون دينار الى غاية 10 مارس 2021 ، مقابل 790 مليونًا تقريبًا في مارس 2020
أما صافي الأصول بالعملات الأجنبية ، فقد بلغ يوم 19 مارس 2021 ،22 مليار دينار ، أي ما يعادل 158 يوم استيراد ، مقابل 19.7 مليار دينار في مارس 2020 (ما يعادل 113 يوم استيراد).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
بالمقابل ، لا تزال الإيرادات السياحية التراكمية تتراجع بنسبة 58 بالمائة ، إذلا تتجاوز 328 مليون دينار الى غاية 10 مارس 2021 ، مقابل 790 مليونًا تقريبًا في مارس 2020
أما صافي الأصول بالعملات الأجنبية ، فقد بلغ يوم 19 مارس 2021 ،22 مليار دينار ، أي ما يعادل 158 يوم استيراد ، مقابل 19.7 مليار دينار في مارس 2020 (ما يعادل 113 يوم استيراد).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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