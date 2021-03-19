غرة افريل القادم انطلاق التلقيح ضد كوفيد 19 لفائدة كبار السن

وات -

تنطلق بداية من غرة أفريل القادم عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 لفائدة كبار السن من المسجلين في منصة ايفاكس، بعد استكمال عملية التلقيح لفائدة مهنيي الصحة في غضون الاسبوع القادم، حسب ما اكدته مستشارة وزير الصحة، ايناس عيادي.وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاولوية ستكون للاشخاص، الذين تفوق اعمارهم 75 سنة ثم 60 سنة فما فوق 60 سنة مشيرة الى أن الجهود حثيثة حاليا لتسريع عملية التلقيح التي ستتواصل خلال شهر رمضان القادم.ويذكر أن عدد المسجلين في المنصة اللاكترونية www.evax.tn بلغ أكثر من 600 الف الى حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الجمعة.يشار الى أن مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 التي تم تحديدها تستمر في تأمين حصص يومية على كامل أيام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الخامسة مساء، حسب ما بيّنته مستشارة الوزير في تصريح سابق ل(وات).وأضافت، في ذات التصريح، أن الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت يوم السبت 13 مارس الجاري ، تشمل 25 مركزا باحتساب مركز واحد عن كل ولاية ومركز بجزيرة جربة، على ان تفتح بقية المراكز بصفة تدريجية مع تواصل عمليات التلقيح ووصول دفعات جديدة من اللقاح.