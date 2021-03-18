جلستان عامتان يوم غد الجمعة للحوار مع الهايكا، ويوم الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية لاعضاء من الحكومة

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يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يوم غد الجمعة ويوم الاثنين 22 مارس بالمقرالرئيسي للمجلس بباردو.وستخصص جلسة يوم غد الجمعة التي تنطلق على الساعة التاسعة صباحا وفق بلاغ صادرعن مجلس نواب الشعب، لإجراء حوار مع الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري.ويتضمن جدول أعمال جلسة يوم الاثنين القادم المبرمجة في منتصف النهار، توجيه أسئلة شفاهية من عدد النواب إلى كلّ من وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة احمد عظوم، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد .يشار الى انه تم اقرار رفع الاجراءات الاستثنائية في سير الجلسات العامة وفق ما اعلنه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب في 16 مارس، حيث صرح في نقطة اعلامية ان الإجراءات الاستثنائية ترفع بمرور شهر من إقرارها وبالتالي فإنها تعتبر حاليا في حكم الرفع ، وذلك وفق قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.