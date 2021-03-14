وات -

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار، اليوم الأحد، عن إدراج بلدية السند من ولاية قفصة في لائحة البلديات السياحية، مشيرا إلى أن هذا الادراج يتنزل في إطار تفعيل قرارات المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة المنعقد في شهر نوفمبر 2020 .وأفاد الوزيرالذي يؤدي زيارة إلى الجهة تستمر الى غاية يوم غد الاثنين، أن المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة أقر كذلك إحداث مندوبية جهوية للسياحة بالجهة، مؤكدا أن هذا الاجراء سيكون له إسهام كبير في تطوير بلدية السند، وفي تثمين الموروث الثقافي والتاريخي بها وخاصة في منطقة السند الجبل.وأوضح عمار، في تصريح إعلامي، أن إدراج بلدية السند في لائحة البلديات السياحية سيمكنها من استعمال الآليات التي توفرها الدولة ومن بينها الاستفادة من أموال صندوق حماية المناطق السياحية لصيانة منطقة السند الجبل وتطوير موروثها الثقافي والترويج له.كما سيمكن هذا الادارج، وفق الوزير، وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية من دعم مهرجان المغاور الجبلية بالسند الجبل، مشيرا الى أهمية القطاع السياحي في تنويع المنوال الاقتصادي الجهوي بولاية قفصة من خلال احداث مواطن شغل جديدة.من جانبه، وفي تصريح ل(وات) قال رئيس بلدية السند، الراشدي ناصري، إن إدراج بلدية السند في لائحة البلديات السياحية سيمكن من تلقي دعم مباشر من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم في الايام القادمة عقد جلسات مع مكونات من المجتمع المدني لتقديم مقترحات تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية بالمنطقة.