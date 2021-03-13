مصارعة - تونس تستضيف الدورة الترشيحية لاولمبياد طوكيو لمنطقتي افريقيا واوقيانوسيا

منح الاتحاد الدولي للمصارعة تونس تنظيم الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2021 الخاصة بمنطقتي افريقيا واوقيانوسيا حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للعبة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ونشرت الجامعة التونسية للمصارعة مراسلة رئيس الاتحاد الدولي نيناد لالوفيتش الى الاتحادات الوطنية في افريقيا واوقيانوسيا تضمنت قرار منح تونس استضافة الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2021 في الفترة الممتدة من 2 الى 4 افريل القادم.وكانت هذه الدورة الترشيحية مقررة بالمغرب غير ان الاتحاد الدولي للمصارعة لم يتلق الضمانات المنتظرة من السلطات المغربية خصوصا تلك المتعلقة بقبول مشاركة كافة البلدان.وقال الاتحاد الدولي للمصارعة في مراسلته "لقد اقترحت الجامعة التونسية للمصارعة تقديم مساعدتها لاستضافة هذا الحدث كما اعطت السلطات موافقتها المبدئية، لذلك قررت اللجنة التنفيذية اسناد الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2021 الخاصة بمنطقتي افريقيا واوقيانوسيا الى تونس".ومن جهة اخرىن اعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن تاخير البطولة الافريقية 2021 واجتماع مجلس الاتحاد الافريقي للعبة الى موعد لاحق من العام الجاري مع تثبيت مكان الاستضافة بالمغرب.