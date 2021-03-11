الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تنظم بداية من شهر أفريل القادم سلسلة حلقات نقاش مع الشباب حول أهمية احترام مختلف الديانات

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تعتزم الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، بداية من شهر أفريل المقبل، تنظيم سلسلة من حلقات النقاش مع الشباب بجميع جهات الجمهورية للتحاور حول أهمية احترام مختلف الديانات، وفق ما أعلنت عنه الكاتبة العامة لجمعية التونسية لمساندة الأقليات روضة السايبي خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، بالعاصمة.وأوضحت السايبي أن الجمعية ستنظم حلقات نقاش بعدد من المقاهي والمعاهد والنوادي الموزعة على عدة أحياء بولايات الجمهورية، مع الحرص على احترام مقتضيات البروتوكول الصحي، مبينة ان ان هذه اللقاءات تهدف الى توعية الشباب وتحسيسهم بضرورة احترام الديانات الأخرى والقطع مع الأفكار الرجعية والتوجهات العنصرية والعقليات البالية والنابذة للأقليات في تونس.وسيتولى تنشيط حلقات النقاش مع الشباب، كل من الحاخام دانيال كوهين والأب للديانة البروتتيستانية وليام براون وعضو مكتب البهائيين محمد بن موسى وامام جامع قمرت كريم شنينة والأستاذ المختص في القانون خالد الدبابي، وفق ما أكدته السايبي.وأوضحت ان حلقات النقاش تتوجه مباشرة نحو الشباب لحثهم على التعايش بسلام ووئام مع مختلف الأقليات الموجودة في تونس واحترام المعابد وبيوت الصلاة التابعة للديانات الأخرى والموجودة على التراب التونسي.ومن جانبه لفت المعلم بالمدرسة اليهودية بجربة حاخام دانيال كوهين الى أن الجمعية التونسية لمساندة الأقليات نظمت منذ تاريخ انبعاثها في سنة 2011 سلسلة من التحركات الاحتجاجية والحملات التوعوية والندوات للتنديد بالانتهاكات والهرسلة التي يتعرض لها عدد من الأقليات في تونس وعلى رأسهم اليهود، الا أن ذلك لم يكن له وقع كبير على تغيير العقليات الرافضة للاختلاف، وفق تقديره، الأمر الذي دفع الجمعية إلى استنباط شكل جديد من التحسيس والتوعية يتم عبره التواصل مباشرة مع الشباب.