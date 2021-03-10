الترجي الرياضي يفوز على باتحاد بن قردان 1-0 ويعزز موقعه في الصدارة

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الجولة 17 - النتائج والهدافون

تابع الترجي الرياضي سلسلة نتائجه الايجابية بتفوقه على اتحاد بن قردان 1-0 اليوم الاربعاء بملعب المنزه لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وانتظر صاحب الصدارة اللحظات الاخيرة من المباراة ليجسم تفوقه على اتحاد بن قردان بفضل هدف طه ياسين الخنيسي في د 90 ز5.وعزز ابناء المدرب معين الشعباني بفضل هذا الفوز الثالث عشر في الموسم موقعهم في الصدارة ب40 نقطة وبفارق 10 نقاط عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث.وعجز النادي الافريقي مرة اخرى عن تحقيق الفوز واكتفى بنقطة واحدة من تحوله الى تطاوين بعد ان انتهى لقاؤه مع اتحاد المكان بالتعادل السلبي.ويعد هذا التعادل الثامن لفريق باب الجديد والثالث على التوالي ليرفع الفريق رصيده الى 14 نقطة بالتساوي مع النادي البنزرتي فيما اصبح رصيد اتحاد تطاوين 19 نقطة في المركز التاسع رفقة الاتحاد المنستيري.وصعد مستقبل سليمان الى المركز السادس برصيد 23 نقطة اثر تفوقه على النادي البنزرتي بثنائة نظيفة بامضاء كل من ايمن محمود (40) وعزيز الشتيوي (ض ج 82) فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 14 نقطة.وحرم برهان الحكيمي شبيبة القيروان من فوزها الاول في الموسم عندما سجل هدف التعادل لصالح نجم المتلوي في د90 ز5 بعد ان كان نورالدين الشرطاني افتتح باب التسجيل في الدقيقة 11 لفائدة نادي عاصمة الاغالبة.وبهذا التعادل اصبح رصيد الشبيبة 3 نقاط في المرتبة الاخيرة فيما بقي نجم المتلوي في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.وانتهت مباراة مستقبل الرجيش والملعب التونسي بالتعادل السلبي ليغنم كل فريق منهما نقطة في المرتبين الخامسة والثامنة على التوالي.ويذكر انه تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي، الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:في المنزهالترجي الرياضي 1 طه ياسين الخنيسي (90 ز5)اتحاد بن قردان 0في تطاويناتحاد تطاوين 0النادي الافريقي 0في القيروانشبيبة القيروان 1 نورالدين الشرطاني (11)نجم المتلوي 1 برهان الحكيمي (90 ز5)في المهديةمستقبل الرجيش 0الملعب التونسي 0في سليمانمستقبل سليمان 2 ايمن محمود (40) وعزيز الشتيوي (ض ج 82)النادي البنزرتي 0ملاحظة: تم تاجيل لقاءي النادي الصفاقسي والأولمبي الباجي، والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية لكل من النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.1- الترجي الرياضي 40 15 13 1 1 25 72- النجم الساحلي 30 15 9 3 3 22 123-النادي الصفاقسي 28 15 8 4 3 21 8- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 95-مستقبل الرجيش 25 17 6 7 4 16 116- مستقبل سليمان 23 17 6 5 6 21 247- الاولمبي الباجي 21 16 5 6 5 15 168- الملعب التونسي 20 17 4 8 5 18 169 الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13- اتحاد تطاوين 19 16 4 7 5 12 1611-نجم المتلوي 18 17 4 6 7 10 1612- النادي البنزرتي 14 16 3 5 8 10 17- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 2514- شبيبة القيروان 3 17 0 3 14 9 38