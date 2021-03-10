مهنيو الصحة المسجلون بمنصة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا يتلقون بداية من الخميس 11 مارس ارسالية قصيرة لاعلامهم بتوقيت عملية التلقيح ومكانها (مستشارة وزير الصحة)

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يتلقى مهنيو الصحة المسجلون بالمنصة الالكترونية "ايفاكس" الخاصة بحملة التلقيح ضد كوفيد 19، بداية من غد الخميس، ارسالية قصيرة تعلمهم بتوقيت ومكان عملية تلقيهم للتلقيح التي تنطلق يوم السبت 13 مارس الجاري، حسب ما أعلنت عنه مستشارة وزير الصحة وعضو لجنة التلقيح، ايناس عيادي.وأوضحت عيادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، أنه من المبرمج ان تشمل عملية التلقيح بداية من يوم السبت القادم نحو 10 آلاف من مهنيي الصحة من القطاعين العام والخاص، ممن قاموا بالتسجيل بالمنصة الخاصة بحملة التلقيح، مشيرة الى تواصل فتح منظومة التسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالنسبة لمهنيي الصحة وللمواطنين على حد السواء.وتواصل وزارة الصحة القيام بتقاطعات لرصد عدد أعوان الصحة الذين هم في علاقة مباشرة مع مرضى كوفيد 19 وعدد الاشخاص ذوي الاولوية في عمليات التلقيح من مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص، مذكرة بان عدد مهنيي الصحة المسجلين بمنصة "ايفاكس" يناهز 49 ألف مسجل من اجمالي مهنيي الصحة في القطاعين العمومي والخاص المقدر بنحو 120 ألف شخص بين اطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة.وتستمر مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 التي تم تحديدها في تأمين حصص يومية على كامل أيام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الخامسة مساء، حسب ما بيّنته مستشارة الوزير، مضيفة إن الحملة الوطنية للتلقيح التي تنطلق السبت القادم تشمل 25 مركزا باحتساب مركز واحد عن كل ولاية ومركز بجزيرة جربة، على ان تفتح بقية المراكز بصفة تدريجية مع تواصل عمليات التلقيح ووصول دفعات جديدة من اللقاح.وفي ما يتعلق بحفظ 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيكv"، التي وصلت أمس الثلاثاء الى تونس، ذكرت عيادي أنه تم حفظ هذه الشحنة في درجة مائوية تبلغ 20 تحت الصفر وتوزيعها بين مراكز الحفظ بالصيدلية المركزية والمركز الوطني لليقظة الدوائية بتونس.وأشارت الى أن تونس ستتحصل خلال الاسبوع القادم على أقصى تقدير على 93600 لقاح "فايزر" في اطار مبادرة كوفاكس و136800 من لقاح "أسترازينكا" في اطار مبادرة كوفاكس يوم 25 مارس الجاري، وفق تأكيدها.