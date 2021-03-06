الرابطة 1- اتحاد بن قردان الى المركز الثاني

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ارتقى فريق اتحاد بن قردان الى المركز الثاني عقب فوزه اليوم السبت على الاتحاد المنستري 3-2 في افتتاح الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل ايوب التليلي (45) وعمر زكري (54) وسيف الدين الجربي (63) اهداف اتحاد بن قردان فيما سجل ادريس المحيرصي (35) وداغو تشيبامبا (90 ز1) من ركلة جزاء هدفي الاتحاد المنستيري.ورفع اتحاد بن قردان رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 19 نقطة في المركز الثامن.وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد ما عدا مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي التي تاجلت الى موعد لاحق.السبت 6 مارسفي بن قرداناتحاد بن قردان 3 ايوب التليلي (45) وعمر زكري (54) وسيف الدين الجربي (63)الاتحاد المنستيري 2 ادريس المحيرصي (35) وداغو تشيبامبا (ض ج 90 ز1)في رادس - س 16 و15النادي الافريقي - النادي الصفاقسي هيثم القصعيفي حمام سوسة - س 14النجم الساحلي - مستقبل سليمان وليد الجريديفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش نضال اللطيففي بنزرت - س 14النادي البنزرتي - نجم المتلوي الصادق السالميفي باردو - س 14الملعب التونسي - شبيبة القيروان سفيان قتاتملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 72- اتحاد بن قردان 28 16 7 7 2 16 83-النادي الصفاقسي 27 14 8 3 3 21 84- النجم الساحلي 27 14 8 3 3 20 125-مستقبل الرجيش 23 15 6 5 4 16 116- الاولمبي الباجي 20 15 5 5 5 15 167- مستقبل سليمان 20 15 5 5 5 19 228- الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 139- اتحاد تطاوين 18 15 4 6 5 12 1610 -الملعب التونسي 16 15 3 7 5 16 1611-نجم المتلوي 16 15 4 4 7 8 1412- النادي البنزرتي 13 14 3 4 7 9 1413 - النادي الافريقي 12 15 2 6 7 16 2514- شبيبة القيروان 2 15 0 2 13 8 35