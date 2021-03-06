إطلاق اسم الشهيد توفيق الميساوي على شارع شهد عملية إرهابية أودت بحياته

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أطلق اليوم السبت اسم الشهيد توفيق الميساوي على الشارع الموجود قبالة مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية (شمال العاصمة) والذي شهد عملية إرهابية أودت بحياته في مثل هذا اليوم من السنة الماضية.وقد أشرف صباح اليوم رئيس الحكومة (المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة بالنيابة) هشام مشيشي رفقة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة لدى تونس دونالد بلوم إحياء الذّكرى الأولى لاستشهاد الرّائد توفيق الميساوي.وتولى المشيشي بالمناسبة وضع إكليل من الزّهور في مكان استشهاد الميساوي ودشن الشارع الذي أصبح يحمل اسم "الشّهيد الرّائد توفيق الميساوي". كما دشن مجسّما ثلاثي الأبعاد خاصا بالنّصب التّذكاري الذي سيخلد تضحيات الفقيد علاوة على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تركيزه.وأشاد رئيس الحكومة هشام المشيشي بشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة حتى ينعم التونسيون وضيوف تونس وأصدقاؤها بالأمن والطمأنينة مشيرا إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية من أوكد أولويات الوحدات الأمنية وأن أمنها من أمن التونسيين.كما عبر عن شكره لأصدقاء تونس الذين انخرطوا معها في حربها ضد الإرهاب ووقفوا إلى جانبها سواء بالمساعدة في تعقب العناصر الإرهابية أو بالرفع من قدرات الوحدات الأمنية خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.وتقدم بعبارات الامتنان للعاملين في السفارة الأمريكية لدى تونس على المبادرة الايجابية التي ساندوا من خلالها عائلة الشهيد وللسلط المحلية والجهوية على مساهمتها الفعالة في إطلاق اسم الشهيد البطل على الشارع الذي استشهد فيه.وكان إحياء الذكرى فرصة تحادث أثناءها رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة مع أرملة الشّهيد وأبنائه للاطمئنان عليهم والرفع من معنوياتهم معربا عن افتخار تونس بالتضحيات التي قدّمها الشهيد وكلّ شهداء المؤسّسة الأمنية الأبرار. كما أكد وقوف وزارة الدّاخليّة بكلّ هياكلها ومنتسبيها إلى جانب عائلاتهم.من جانبه عبّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس دونالد بلوم، عن تقديره لتفاني جميع قوات الأمن وتضحياتهم الجسيمة وهم يحمون تونس وضيوفها، مشيدا بدور من يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن أمن البعثة الأمريكية.وجدد الدبلوماسي الأمريكي التزام حكومة بلاده بتعميق الشراكة المتينة مع الحكومة التونسية وبمواصلة إسناد تونس في المعركة المشتركة ضد الإرهاب.تجدر الإشارة إلى الشارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية شهد في مثل هذا اليوم من السنة الماضية عملية إرهابية استهدفت دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة 2.فقد عمد شخصان على متن دراجة نارية إلى تفجير نفسيهما ما أدى إلى استشهاد الرائد توفيق الميساوي التابع لقوّات الأمن الدّاخلي (ملازم في تاريخ العملية الإرهابية) وإصابة 4 أمنيين آخرين ومدني بالإضافة إلى مصرع منفذي الجريمة الإرهابية.