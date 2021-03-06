كاس افريقيا للاواسط - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الرابع

وات -

انهى المنتخب التونسي للاواسط (تحت 20 عاما) مشاركته في نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم في المركز الرابع اثر خسارته امام نظيره الغامبي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي يوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.وكان المنتخب التونسي خسر في الدور نصف النهائي امام منتخب اوغندا 4-1 في حين انهزم المنتخب الغامبي في المربع الذهبي امام نظيره الغاني بهدف دون رد.يذكر ان ابناء المدرب ماهر الكنزاري تعادلوا في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع بوركينا فاسو بلا اهداف ثم فازوا على ناميبيا بهدفين دون رد قبل ان ينهزموا امام جمهورية افريقيا الوسطى 1-2. وفي الدور ربع النهائي، ازاحوا المنتخب المغربي بركلات الترجيح اثر انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.وستقام المباراة النهائية بين المنتخبين الغاني والاوغندي يوم السبت بداية من الساعة التاسعة ليلا.