تتويج أفضل أربع مؤسسات ناشئة في مجال الفلاحة الرقميّة (وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة)

توجت مساء، الجمعة، أفضل أربع مؤسّسات ناشئة من بين 17 مؤسسة ناشطة في مجال التكنولوجيّات الفلاحيّة، في إطار اختتام مسابقة التحول الرقمي في المجال الفلاحي بولاية الكاف.كما تم بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إمضاء اتفاقية شراكة بين الوكالة ومؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية، ترمي إلى دعم التنمية بالجهات، واستثمار الشباب في مجال الفلاحة الرقمية.وأكد وزير تكنولوجيّات الاتصال والفلاحة والموارد المائية، محمد الفاضل كريّم ، بالمناسبة، على ضرورة العمل على رقمنة القطاع الفلاحي، وتسهيل الخدمات الموجّهة للفلاح، من خلال تشجيع هذه المبادرات الشابة الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي، وإكسابه القيمة المضافة العالية.وشدد كريّم، في ذات السياق، على وجوب الاستثمار في العقول والكفاءات الشابّة، وعلى مواصلة مرافقة وتأطير أصحاب المؤسّسات الناشئة المشاركين في هذه المسابقة، عبر تقريب والتعريف بخدماتهم لدى المستثمرين و الفلاّحيين، مثمنا المبادرة باعتبار اسهامها في بناء اقتصاد المعرفة.من جهتها، أعربت المديرة العامّة، عن استعداد وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة لاحتضان ومرافقة المبادرات الشبابيّة في هذا المجال، من خلال تكثيف المرافقة المختصة والتكوين في مجال التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع مؤسّسة تونس للأقطاب الذكيّة، بهدف بلوغ مراحل متقدّمة من الانتفاع بهذا التحوّل الرقمي، وفق نص البلاغ.