توزر: ضبط إجراءات التزود بحبوب اللقاح وبرمجة أيام إعلامية لفائدة الفلاحين

وات -

نظرت جلسة عمل خصصت للاستعداد للموسم الفلاحي الجديد 2021 / 2022 عقدت مفتتح شهر مارس الجاري بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر في سبل تجاوز الإشكاليات التي عرفها الموسم الماضي جراء جائحة "كورونا" من حيث الخزن وتسويق المنتوج والاسعار، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أماني الطويل.وأوضحت الطويل في تصريح ل(وات) أنه سيتم العمل على تلافي النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي عبر برمجة أيام إعلامية ودورات ارشادية موجهة للفلاحين في الفترة المقبلة تتناول مواضيع التلقيح ومكافحة الآفات والامراض وتركيب الناموسية.ووقع الاتفاق على عقد جلسات دورية تجمع الأطراف المتدخلة وهم الى جانب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كل من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية والمركز الفني للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور بغاية الوقوف على تقدم الموسم ومتابعة التصدير.ومن المنتظر أن تنطلق عمليات تلقيح عراجين النخيل في الفترة الحالية ليعرف الموسم ذروته من أواخر شهر مارس وحتى نهاية شهر أفريل، بحسب ذات المصدر، وبينت أن مصالح المندوبية وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة ومركز البحوث في الفلاحة الواحية برمجت أياما إعلامية حول طرق التلقيح الجديدة التي تعتمد الميكنة الى جانب الاتفاق بخصوص تنظيم عملية التزود بحبوب اللقاح من "سانية الذكار" الموجودة بمدينة توزر بغاية حمايتها من القطع العشوائي باعتبار أنها تمثل مخزونا جهويا للتزود بمادة اللقاح.وأشارت الى أن الاجراء يتمثل في تخصيص فريق يسهر على عملية تزود الفلاحين من هذه المادة سواء فرادى أو مجموعات بصفة مجانية حتى تذهب الحبوب الى مستحقيها.وبينت فيما يتعلق بالموسم الفارط الذي شهد بعض الصعوبات في الخزن والتسويق وتأخر عملية الجني بسبب جائحة "كورونا"، أن وزارة الفلاحة خصصت منحا للفلاحين للخزن واقتناء الصناديق البلاستيكية لتجاوز الاشكال.وتمت المصادقة مؤخرا من طرف اللجنة الجهوية التي تضم المندوبية والإدارة الجهوية للتجارة والمجمع المهني المشترك للتمور على 61 مطلب انتفاع بالمنحة توزعت الى 31 فلاحا انتفعوا بمنحة الخزن و30 فلاحا انتفعوا بمنحة اقتناء الصناديق البلاستيكية، مما مكن من اقتناء 30 ألف صندوق، الا ان الاقبال كان ضعيفا على هذه المنح رغم الحملات الإعلامية التي نفذتها المندوبية وتوجهت بها الى الفلاحين، وفق ذات المصدر.