الوضع الوبائي بالوسط المدرسي: تسجيل 164 اصابة جديدة مع استقرار في عدد الوفيات بين 23 و 28 فيفري الماضي

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تم تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرسين والاطارات والعملة خلال الفترة المتراوحة بين 23 و28 فيفري الماضي مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 39 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية منذ العودة المدرسية والى غاية يوم 28 فيفري الماضي الى 8015 اصابة بحسب بيانات الوضع الصحي بالوسط المدرسي التي نشرتها اليوم وزارة التربيةو ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة في صفوف التلاميذ منذ 15 سبتمبر 2020 الى حدود 28 فيفري الماضي إلى 3335 إصابةمقابل 3045 حالة شفاء، فيما بلغت في صفوف المدرسين 3746 إصابة مقابل 3507 حالة شفاءوبلغ عدد الإصابات المكتشفة في صفوف إطار الاشراف الإداري والبيداغوجي والإداريون والقيمون العامون والقيمون والمرشدونالتطبيقيون 698 إصابة مقابل 661 حالة شفاء، خلال ذلك التاريخ أما بالنسبة إلى العملة فقد بلغ عدد الإصابات 236 إصابةمقابل 213 حالة شفاء