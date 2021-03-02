الوضع الوبائي بالوسط المدرسي: تسجيل 164 اصابة جديدة مع استقرار في عدد الوفيات بين 23 و 28 فيفري الماضي

وات - تم تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرسين والاطارات والعملة خلال الفترة المتراوحة بين 23 و28 فيفري الماضي مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 39 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية منذ العودة المدرسية والى غاية يوم 28 فيفري الماضي الى 8015 اصابة بحسب بيانات الوضع الصحي بالوسط المدرسي التي نشرتها اليوم وزارة التربية
و ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة في صفوف التلاميذ منذ 15 سبتمبر 2020 الى حدود 28 فيفري الماضي إلى 3335 إصابة
مقابل 3045 حالة شفاء، فيما بلغت في صفوف المدرسين 3746 إصابة مقابل 3507 حالة شفاء
وبلغ عدد الإصابات المكتشفة في صفوف إطار الاشراف الإداري والبيداغوجي والإداريون والقيمون العامون والقيمون والمرشدون
التطبيقيون 698 إصابة مقابل 661 حالة شفاء، خلال ذلك التاريخ أما بالنسبة إلى العملة فقد بلغ عدد الإصابات 236 إصابة
مقابل 213 حالة شفاء
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و ارتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة في صفوف التلاميذ منذ 15 سبتمبر 2020 الى حدود 28 فيفري الماضي إلى 3335 إصابة
مقابل 3045 حالة شفاء، فيما بلغت في صفوف المدرسين 3746 إصابة مقابل 3507 حالة شفاء
وبلغ عدد الإصابات المكتشفة في صفوف إطار الاشراف الإداري والبيداغوجي والإداريون والقيمون العامون والقيمون والمرشدون
التطبيقيون 698 إصابة مقابل 661 حالة شفاء، خلال ذلك التاريخ أما بالنسبة إلى العملة فقد بلغ عدد الإصابات 236 إصابة
مقابل 213 حالة شفاء
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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