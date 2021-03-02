بنزرت: السيطرة على حريق نشب بوحدة صناعية لتحويل التمور باوتيك

وات -

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي بانه تمت السيطرة على حريق نشب اليوم الثلاثاء بوحدة صناعية لتحويل التمور تقع بالمنطقة الصناعية اوتيك.وبين المليتي ل(وات) انه تمت السيطرة التامة على الحريق ولاسيما منع تسرب النيران لبقية ارجاء المؤسسة، واشار الى انه وقع تفعيل المخطط المحلي لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وان مصالح الفرقة المركزية للحماية المدنية بجرزونة والحرس الوطني ومصالح المعتمدية تدخلت في الوقت المناسب.ووفق المعطيات الأولية بشان اسباب نشوب الحريق، فانه من المرجح ان تكون النيران قد نشبت بسبب تماس كهربائي، وقدرت الخسائر المادية بحوالي طنين (2 طن) من التمور دون تسجيل اضرار بشرية، وفق ذات المصدر.