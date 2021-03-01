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بطولة العالم للتجديف داخل القاعة - تونس تحرز خمس ميداليات

خديجة الكريمي
Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 15:55 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - احرزت العناصر الوطنية في بطولة العالم للتجديف داخل القاعة، التي أقيمت عن بعد من 23 الى 27 فيفري الماضي، خمس ميداليات (3 فضية و 2 برونزية).

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق كل من ماهر الرحماني في صنف فردي تجديف للمعوقيين بذراع وكتف في مسافة 2000 متر، وخديجة الكريمي في صنف الكبريات وزن خفيف في مسافة 500 متر، وسارة الزمالي في صنف الكبريات دون 23 سنة وزن خفيف في مسافة 500 متر.


أما الميداليتان البرونزيتان، فتحققت بواسطة كل من خديجة الكريمي في صنف الكبريات وزن خفيف في مسافة 2000 متر وسارة الزمالي في صنف الكبريات دون 23 سنة وزن خفيف في مسافة 2000 متر.

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