الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الثلاثاء 2 مارس
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان هيثم قيراط
الاربعاء 3 مارس
في المطوية - س 14
نجم المتلوي - النجم الساحلي وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاولمبي الباجي محمد الفني
في المهدية - س 14
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي وليد الجريدي
الخميس 4 مارس
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - الملعب التونسي امير لوصيف
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الثلاثاء 2 مارس
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان هيثم قيراط
الاربعاء 3 مارس
في المطوية - س 14
نجم المتلوي - النجم الساحلي وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاولمبي الباجي محمد الفني
في المهدية - س 14
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي وليد الجريدي
الخميس 4 مارس
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - الملعب التونسي امير لوصيف
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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