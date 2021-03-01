الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:الثلاثاء 2 مارسفي سليمان - س 14مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان هيثم قيراطالاربعاء 3 مارسفي المطوية - س 14نجم المتلوي - النجم الساحلي وسيم بن صالحفي القيروان - س 14شبيبة القيروان - الاولمبي الباجي محمد الفنيفي المهدية - س 14مستقبل الرجيش - النادي الافريقي وليد الجريديالخميس 4 مارسفي صفاقس - س 14النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين عامر شوشانفي بنزرت - س 14النادي البنزرتي - الملعب التونسي امير لوصيف