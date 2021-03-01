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الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 14:47 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الثلاثاء 2 مارس
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان هيثم قيراط

الاربعاء 3 مارس
في المطوية - س 14
نجم المتلوي - النجم الساحلي وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاولمبي الباجي محمد الفني
في المهدية - س 14
مستقبل الرجيش - النادي الافريقي وليد الجريدي
الخميس 4 مارس
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين عامر شوشان
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - الملعب التونسي امير لوصيف

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