الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 28 فيفري 2021

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‎القصرين: حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" ترتفع إلى 238 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 5854 إصابة

الكاف: تسجيل اصابة جديدة وحيدة بفيروس كورونا المستجد

‎القصرين، 28 فيفري (وات/مكتب القصرين) - إرتفعت حصيلة ضحايا وباء "كوفيد 19" بالجهة الصحية بالقصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الأحد، الى 238 حالة وفاة، عقب رصد 3 حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.كما إرتفعت بدورها حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم إلى 5854 إصابة عقب تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 130 تحليلا مخبريا، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.وبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس التي وقع ايواؤها بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية منذ بدء انتشار الوباء الى 670 مصابا، فيما بلغ عدد الحالات التي وقع ايواؤها بقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي، 81 حالة.ويبلغ حاليا عدد حالات الشفاء المسجلة بالجهة، وفق ذات التحيين، 5301 حالة، اي ما يمثل 91 بالمائة من الأشخاص الذين اصيبوا بالفيروس، وبلغ العدد الجملي للتحاليل المخبرية المجراة للأشخاص المشتبه في حملهم للوباء من أصيلي الجهة منذ بدء الجائحة 18337 تحليلا.الكاف28 فيفري (وات )- أفرزت التحاليل المخبرية المجراة بتاريخ 26 فيفري الجاري على 41 عينة من المشتبه في إصابتهم بالعدوى بفيروس كورونا المستجد بولاية الكاف إصابة جديدة واحدة بالعدوى دون تسجيل وفيات وفق ما أوردته اليوم الأحد آخر احصائيات المندوبية الجهوية للصحة المتصلة بانتشار جائحة الكوروناوارتفع بذلك عدد الاصابات الجملية بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في البلاد الى4991 شفي منها 4889 شخصا مع استقرار عدد الوفيات في حدود 167 شخصا بحسب آخر هذه الاحصائياتكما جاء في التحيين ذاته أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات انخفض إلى 14 شخصا منهم خمسة في أقسام الانعاش بالتوازي مع انخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 92 حالة وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة خلال العشرة الأيام الأخيرة .