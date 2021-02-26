ربط أوّل وحدة سياحية للتزوّد بالغاز الطبيعي بجربة وقريبا ربط نزل ووحدة صناعية في جرجيس

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تم اليوم ربط أوّل وحدة سياحية بجزيرة جربة بشبكة الغاز الطبيعي من جملة 10 نزل أودعت ملفاتها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم جربة سيتم ربطها قريبا وذلك بعد تعطّل عملية الربط بسبب جائحة كورونا وما خلقته من ازمة بالقطاع السياحي بالخصوص وفق ما ذكره رئيس اقليم الشركة بجربة أسامة أولاد قيدارة.وانطلقت في شهر افريل الماضي عملية ربط المنازل بهذه الخدمة ليصل عدد حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز باقليم جربة الى حوالي 60 حريفا وفق نفس المصدر.وتستعد من جهة اخرى الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم جرجيس حسب رئيسها توفيق المجبري الى ربط اول وحدة سياحية ووحدة صناعية ومنزل في غضون الايام القريبة القادمة.ويذكر ان خدمات الغاز الطبيعي انطلقت في ولاية مدنين بربط وحدة صناعية ومنازل في مدينة مدنين .