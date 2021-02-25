حركة النهضة تثمن مبادرة رئيس البرلمان الداعية الى عقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة وايجاد حل للأزمة السياسية

ثمن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مبادرة رئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنوشي، بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ودعوة رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لوحدة الدولة إلى تجميع الفرقاء وعقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة في أقرب الآجال، قصد تبادل الرأي والتشاور حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات.وأكد المكتب التنفيذي للحركة، في بيان أصدره اليوم الخميس إثر اجتماع عقده أمس الاربعاء، انفتاح الحركة على كل مبادرات الحوار البنّاءة والمفضية إلى تفكيك الأزمة السياسيّة، وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة.كما دعا مناضلي الحركة وأنصارها وعموم التونسيين، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت القادم، لتكون رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والإجتماعيّة، بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة، معتبرا الاستجابة العريضة لهذه المسيرة، بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها واحزابها، من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة التي تتخبّط فيها البلاد.وعبر من جهة أخرى، عن انشغال الحركة الشديد بتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد، بما يعسّر تعبئة الموارد المالية الخارجية التي تحتاجها ميزانية الدولة، ويعمّق درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، معربا عن أمل الحركة في أن تدفع هذه الوضعية الحرجة بمختلف الأطراف السياسية والاجتماعية الى الوعي بحجم المسؤولية، والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف الاقتصاد الوطني.