بنزرت: الانتهاء من مكونة الانارة العمومية ضمن مشروع تهيئة وتهذيب حي "برج غماز" ببنزرت الشمالية

وات - أفادت معتمدة بنزرت الشمالية، وفاء بن عريف، اليوم الأربعاء، بأنه تم الانتهاء من إنجاز مكونة الانارة العمومية المدرجة ضمن مشروع تهيئة وتهذيب حي "برج غماز" ببنزرت الشمالية، والبالغ تكلفته الجملية 2.2 مليون دينار.
وأضافت ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، ان أشغال تبليط الطرقات بالحي بالخرسانة الاسفلتية والاسمنتية بلغت 70 بالمائة من الإنجاز المادي، بينما ناهزت مكونة التطهيرنسبة تقدم بــ80 بالمائة، مبينة ان مشروع تهيئة وتهذيب حي "برج غماز" ينجز عن طريق مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني، ويندرج ضمن استراتيجية السلطة الجهوية في الارتقاء بالاحياء ذات الكثافة السكنية وتعزيز جودة الحياة بها.
يذكر ان مشروع تهيئة وتهذيب حي "برج غماز" ببنزرت الشمالية، يتضمن إعادة تبليط كامل الانهج والمسالك بالحي بالخرسانة الاسفلتية والاسمنت المسلح، الى جانب تركيز أكثر من 100 نقطة إنارةـ وتركيز شبكات لتصريف مياه الامطار ومياه الصرف الصحي.
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وأضافت ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، ان أشغال تبليط الطرقات بالحي بالخرسانة الاسفلتية والاسمنتية بلغت 70 بالمائة من الإنجاز المادي، بينما ناهزت مكونة التطهيرنسبة تقدم بــ80 بالمائة، مبينة ان مشروع تهيئة وتهذيب حي "برج غماز" ينجز عن طريق مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني، ويندرج ضمن استراتيجية السلطة الجهوية في الارتقاء بالاحياء ذات الكثافة السكنية وتعزيز جودة الحياة بها.
يذكر ان مشروع تهيئة وتهذيب حي "برج غماز" ببنزرت الشمالية، يتضمن إعادة تبليط كامل الانهج والمسالك بالحي بالخرسانة الاسفلتية والاسمنت المسلح، الى جانب تركيز أكثر من 100 نقطة إنارةـ وتركيز شبكات لتصريف مياه الامطار ومياه الصرف الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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