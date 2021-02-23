سوسة: توقيع عقد بعث مشروع سياحي ترفيهي جديد بمعتمدية هرقلة

وات -

انتظم اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة موكب توقيع عقد بعث مشروع سياحي ترفيهي جديد بمعتمدية هرقلة تحت اسم "كرنفال سيتي".وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، في تصريح لـ"وات"، أن هذا المشروع السياحي الجديد هو عبارة عن قرية سياحية ترفيهية متكاملة تتضمن بالخصوص جملة من المطاعم، والمقاهي، وميادين للألعاب الخاصة بالأطفال والكهول، و3 مسارح للهواء الطلق، ومضمارا لسباق السيارات الخفيفة، الى جانب فضاءات مخصّصة لبيع المنتوجات الفلاحية البيولوجية والتقليدية بكل أنواع.وعبّر توفيق القايد عن استعداد وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة لتذليل جميع الصعوبات وتقديم كافة اشكال المساعدة لانجاح انجاز مشروع "كرنفال سيتي"وسيتم انجاز مشروع "كرنفال سيتي"، وهو الأول من نوعه في تونس وفي شمال افريقيا، بموقع "هرقلة بارك" وذلك بالشراكة بين الشركة التونسية "اليونس قروب" المالكة الحصرية لمشروع "كرنفال سيتي" ومقاولات قلولو، وفق ما بينته ممثلة الشركة التونسية القطرية المساهمة في انجاز المشروع، وفاء الفوراتي، في تصريح لـ"وات".وبيّن، من جهته، ممثل الشركة القطرية التي ستنفذ مشروع كرنفال سيتي لفائدة شركة "أليونس قروب"، أمير الشناوي، ان هذا المشروع السياحي الترفيهي المزمع إقامته خلال صيف 2021 يتضمن أنشطة ترفيهية يسهر على تقديمها 172 عارضا من جنسيات مختلفة بدون توقف على مدار الساعة.وأفاد بأن هذا المشروع السياحي الذي يوفّر أنشطة ترفيهية على امتداد 10 أسابيع بإمكانه المساهمة في خلق اكثر من 1500 فرصة عمل موسمية منها 200 فرصة عمل قارة، مشيرا الى انه سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول مشروع "كرنفال" سيتي في الأيام القادمة.