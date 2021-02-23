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جامعة التعليم العالي تدين اقصاء سلك المبرزين الجامعيين من الزيادات المالية الأخيرة معلنة اعتزامها الدخول في حراك احتجاجي

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 14:49 قراءة: 0 د, 29 ث
أدانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، اقصاء الحكومة سلك المبرزين الجامعيين من الزيادات الأخيرة التي تحصل عليها المدرسون الجامعيون والتكنولوجيون معلنة اعتزامها الدخول في حراك احتجاجي سيتم تحديد تاريخه لاحقا

وطالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها وصفته بالاستنكاري، الحكومة بالتخلي عن سياسة الاقصاء ودعت المكتب التنفيذي الوطني الى تنفيذ وعوده ولعب دوره كاملا في رفع ما أسمته بـ"المظلمة"


وعبّرت عن استنكارها لسياسة التسويف والممطالة في تفعيل النقاط العالقة الواردة في اتفاقيات سابقة وفي تحديد تواريخ انعقاد لجان التفاوض المتعلقة بهذه النقاط، حسب نص البيان.


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