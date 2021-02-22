تونس تستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة اممية في الكنغو الديمقراطية وادى الى مقتل سفير ايطاليا في كينشاسا

عبرت تونس ،مساء يوم الاثنين عن استنكارها الشديد للهجوم المسلح الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي بكينشاسا "لوكا أتانازيو" وثلاثة أشخاص اخرين.وتقدمت تونس،وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية بتعازيها الحارة للحكومة الإيطالية ولعائلة السفير وكذلك لأسر الضحايا ولكافة العاملين في برنامج الأغذية العالمي معربة عن إدانتها لمثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي استهدفت منظمة الأمم المتحدة وممثل دبلوماسي لدولة صديقة .وجددت تونس ،وفق ذات البلاغ ،رفضها لكافة أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.وكانت وزارة الخارجية الايطالية وإدارة متنزه فيرونجا الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد اعلنتا في وقت سابق يوم الاثنين عن مقتل السفير الإيطالي وفردين آخرين في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد .وذكرت إدارة المتنزه بأن القافلة تعرضت للهجوم في محاولة خطف نفذها مهاجمون قرب بلدة كانياماهورو على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من العاصمة الإقليمية جوما.