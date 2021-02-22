صفاقس : استقالة جماعية لـــ14 عضو ا من المجلس البلدي بساقية الدائر

وات -

قدّم اليوم الاثنين، 14 عضو مجلس بلدي، استقالتهم الجماعية من المجلس البلدي بساقية الدئر التابعة لولاية صفاقس.وقال أحد الاعضاء المستقيلين من المجلس البلدي بساقية الدائر، نبيل كدوس، في تصريح لــ(وات) " إن قرار الاستقالية الجماعية من المجلس البلدي بساقية الدائر، يعود أساسا الى الديكتاتورية المقيتة التي يمارسها رئيس البلدية على بقية اعضاء المجلس واستبداده بالراي وآحادية القرار ورفضه القاطع للحوار ممّا تسبّب في تعطيل أعمال المجلس البلدي وتأخّر إنجاز عديد المشاريع البلدية التي ما زالت تراوح مكانها منذ اكثر من سنتين" مردفا قوله "ان الاستقالة الجماعية من عضوية المجلس البلدي بساقية الدائر يعد خدمة للمواطنين من اجل حل المجلس واختيار الانسب والافضل لخدمة مصالحهم" وفق تقديره.وعن سؤال تعلّق بامكانية التراجع عن قرار الاستقالة الجماعية في غضون 15 يوما دون اللجوء الى اجراء انتخابات بلدية جزئية، افاد المصدر ذاته "ان التراجع عن الاستقالة يكون الا في حالتين اما استقالة رئيس المجلس من منصبه او سحب الثقة منه بأغلبية الثلثين".من جهته، امتنع رئيس بلدية ساقية الدائر، خالد الصامت، عن الرد على الاسباب التي دفعت ب14 عضوا من المجلس البلدي الى تقديم استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس.يذكر ان المجلس البلدي بساقية الدائر التابعة لدائرة صفاقس1 ، يعد 24 مقعدا ، وان الانتخابات البلدية لسنة 2018 كانت افرزت فوز قائمة حركة النهضة ب12 مقعدا والتيار الديمقراطي ب6 مقاعد وحركة نداء تونس ب3 مقاعد وحزب الدستوري الحر بمقعدين في حين أحرز حزب حراك تونس الارادة على مقعد واحد.