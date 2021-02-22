منظمات الشغالين والأعراف والفلاحين تبدي استعدادها للمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19

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أبدى عدد من رؤساء المنظمات الوطنيّة خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بوزارة الصحة، استعدادهم الدّائم لمعاضدة جهود وزارة الصحّة في إنجاح مراحل الحملة الوطنية للتّلقيح ضدّ كوفيد 19 بما يساعد على الحفاظ على صحّة المواطنين وضمان تأمين استمراريّة المرافق الحيويّة بالبلاد.وحضر هذه الجلسة، التي انعقدت بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي، كل من الأمين العام للاتّحاد العام التّونسي للشغل نور الدين الطبّوبي ورئيس الاتّحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التّقليديّة سمير ماجول ورئيس الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار، للتباحث حول سبل مساهمة المنظمات الوطنية في إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنيّة للتلقيح ضد فيروس كورونا.وكان وزير الصحة فوزي مهدي أكد مؤخرا خلال جلسة عامة بالبرلمان أن أولى اللقاحات ستصل إلى تونس في مارس المقبل، ضمن دفعة متكونة من 93600 جرعة من لقاح "فايزر" وما بين 148 ألفا و207 ألف جرعة تلقيح من نوع "أسترازينكا" عن طريق المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس"، فضلا عن 100 ألف جرعة من نوع "فايزر" عن طريق الشراء المباشر، وفق وزير الصحة.