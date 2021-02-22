الحكومة تقر اجراءات لرد الاعتبار المادي والمعنوي للفقيد الطبيب بدر الدين العلوي

وات -

أقرت الحكومة اجراءات لرد الاعتبار المادي والمعنوي للفقيد الطبيب المقيم بدر الدين العلوي الذي توفي يوم 3 ديسمبر 2020 جراء سقوطه من مصعد معطب في المستشفى الجهوي بجندوبة، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الاثنين مصدر بوزارة الصحة.وتتمثل هذه الاجراءات في اعتبار حادثة وفاة الفقيد بدر الدين العلوي حادث شغل وتمكين عائلته من التعويض المادي إضافة إلى قرار انتداب شقيق الفقيد في وزارة الفلاحة باعتبار ان الراحل كان العائل الوحيد لأسرته، حسب ما ذكره ذات المصدر.وكان الطبيب المقيم في السنة الأولى إختصاص جراحة عامة بدر الدين العلوي قد فارق الحياة بعد تعرضه إلى السقوط من مصعد معطب عن علو يقارب 10 أمتار وهو في طريقه إلى التحول إلى قسم الاستعجالي في الطابق السفلي للمستشفى.وفي تصريح إعلامي سابق قال رئيس الحكومة هشام مشيشي، أن هذه الحادثة تعري المأساة التي يواجهها الإطارات الطبية وشبه الطبية، وتؤكد الإهمال وسوء التصرف في بعض المستشفيات.وأكد مشيشي عقب زيارته لأداء واجب العزاء لعائلة الطبيب بدر الدين العلوي في ديسمبر المنقضي، ضرورة الانطلاق في الإصلاح، معتبرا أنه من غير المقبول أن تتحول المستشفيات الى مقابر للأطباء والمرضى.