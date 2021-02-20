المرسى: وفاة مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

وات -

أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، هاشمي الوزير، وفاة شخص مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بمستشفى منجي سليم بالمرسى.وذكر في تصريح ل-(وات) اليوم السبت ،ان المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، كانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل ان يتبين انه حامل لسلالة محلية جديدة لفيروس كورونا.وقال "لا يوجد تأكيد علمي ما اذا كانت الاصابة بالسلالة الجديدة سببا مباشرا للوفاة، مبينا ان الفقيد كان يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم والقلب.وكشف أن فريقا من الباحثين بمعهد باستور أجرى عملية تقطيع جيني جزئي لفيروس كورونا ورصد وجود سلالة جديدة محلية للمرض مثلت حالة المسن احدى الاصابات الحاملة لها، لافتا الى أن ذات الفريق رصد اصابة ثانية لدى شاب يبلغ من العمر 17 سنة بوادي الليل التابعة لولاية منوبة، ولم يكن حاملا للاعراض.وأعتبر أن تعافي الحالة الثانية للاصابة بهذه السلالة يرجح أن يكون سبب وفاة الحالة الاولى يعود الى تعكر الحالة الصحية للمريض بسبب اصابته بأمراض مزمنة.وأعلن أن فريقا من الباحثين سينجز عملية كاملة للتقطيع الجيني من أجل التعرف على خصائص هذه السلالة، لافتا الى أن تسجيل تحولات للفيروس قد أدى الى ظهور السلالة الجديدة التي لا يعرف الى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها .وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، انها رصدت منذ يومين، سلالة جديدة محلية لفيروس كورونا لدى شخصين في ولاية تونس، ولم تثبت الى الان خطورة معينة لهذه السلالة المتغيرة سواء من ناحية الأعراض او سرعة الانتشار.