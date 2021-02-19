تراجع المخزون الجملي للسدود بنسبة 6.5 بالمائة

وات -

تراجع المخزون الجملي للسدود، الى غاية 09 فيفري 2021، بنسبة 6.5 بالمائة ليصل الى 1202 مليون متر مكعب مقابل1461.2 مليون متر مكعب، خلال نفس الفترة من سنة 2020، حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة ويتوزع المخزون العام للسدود على 89.3 بالمائة في الشمال و 8.8 بالمائة في الوسط و 9.1 بالمائة في الوطن القبلي ووفق نشرية المرصد الوطني للفلاحة "اليقظة"، بلغت نسبة امتلاء السدود حوالي 52 بالمائة وقد سجلت سدود بربرة والمولى وسيدي البراق نسبة امتلاء قصوى بلغت على التوالي 100 بالمائة و99.7 بالمائة 98.6 بالمائة.وبلغت الايرادات الجملية للسدود، الى غاية 09 فيفري 2021، حوالي 562.6 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعا بالمقارنة مع معدل الايرادات (1002.9 مليون متر مكعب) وزيادة نسبية بالمقارنة مع الايرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية (470.6 مليون متر مكعب).وتتوزع هذه الايرادات على 90.5 بالمائة في الشمال و 8.4 بالمائة في الوسط و1,1 بالمائة في الوطن القبلي علما وان أهم كميات الامطار المسجله خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 الى 08 فيفري 2021 كانت في جهتي الشمال والوسط.وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية سجلت أغلب كميات الأمطار بجهة الوسط والشمال الغربي.وحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة فانه مقارنة بمعدل الفترة، شهدت أغلب مناطق البلاد عجزا في كميات الامطار المسجلة ماعدى منطقة الوسط الشرقي التي سجلت فائضا قدر بـ38بالمائة.