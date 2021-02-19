كاس الاتحاد الافريقي - وصول وفد فريق الرجاء البيضاوي إلى تونس

وات -

وصل وفد نادي الرجاء البيضاوى صباح اليوم الى مطار تونس قرطاج الدولي ضمن رحلة للخطوط المغربية .وتحول وفد الرجاء فور وصوله الى مدينة المنستير وفق ما أفاد به وكالة "وات" مصدر إعلامي بالاتحاد الرياضي المنستير.وأوضح ذات المصدر أن وفد الرجاء البيضاوي يضم 54 شخصا من بينهم 25 لاعبا وقد حضر لاستقبال الوفد المغربي بالمطار مسؤولان من هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري.وكان نادي الرجاء الرياضي اعلن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أنّ " الفحوصات الطبية أظهرت تعرض اللاعب عبد الرحيم شاكير لتمدد عضلي على مستوى عضلة الفخذ الأمامية خلال مباراة الرجاء البيضاوي ضدّ الجيش الملكي، وإصابة اللاعب محمود بنحاليب على مستوى عضلة الفخذ الأيسر وسيخضع كلا اللاعبين إلى علاج مكثف لاستعادتهما نهاية الأسبوع المقبل" ويتبارى الرجاء البيضاوي يوم الاحد 21 فيفري الجاري مع الاتحاد الرياضي المنستيري بالملعب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير وذلك في اطار اياب الدور 16 مكرر لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .