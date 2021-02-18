البنك المركزي: العائدات السياحية تتقلص بنسبة 8ر56 بالمائة

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تقلصت العائدات السياحية لتونس بنسبة 8ر56 بالمائة، الى غاية 10 فيفري 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.ولم تتجاوز بذلك قيمتها 200 مليون دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، الأربعاء.وارتفعت خدمة الدين الخارجي المجمعة بنسبة 5ر18 بالمائة، خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 865 مليون دينار.وسجلت عائدات العمل المجمّعة نقدا تطورا طفيفا بنحو 7 بالمائة لتناهز 661 مليون دينار.وأشار البنك المركزي، أيضا، الى ارتفاع مخزون تونس من العملة الصعبة، الى غاية يوم 17 فيفري 2021، ليبلغ 1ر22 مليار دينار أي ما يعادل 156 يوم توريد (مقابل 6ر19 مليار دينار و113 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020).وبلغ الحجم الجملي لاعادة تمويل البنوك 6ر8 مليار دينار، ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2020.وكان البنك المركزي قد شدد، في تقرير نشره أمس الأربعاء، على أن حاجات البنوك للسيولة عرفت انتعاشة في ديسمبر 2020، بعد أن اتخذت منحى تنازليا تدريجيا منذ منتصف سنة 2019، لتبلغ معدل 8ر9 مليار دينار، في حين ناهزت 4ر9 مليار دينار في الشهر السابق.