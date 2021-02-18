تعديل الرحلات الجوية من تونس إلى مونتريال بداية من غرة مارس 2021

- ستعدل الخطوط الجوية التونسية رحلاتها إلى مونتريال (كندا) من تونس بداية من غرة مارس 2021.ويرجع هذا التعديل وفق بلاغ نشرته الناقلة الوطنية، الى قيود السفر الجديدة التي فرضتها السلطات الكندية تماشيا مع الوضع الصحي المستجدوللحصول على أي معلومات ، دعت الخطوط التونسية حرفائها الى الاتصال بمركز الاتصال الخاص بها على الأرقام التالية:▪️ من تونس: 81 10 77 77▪️ من الخارج: (+216) 70103700 / (+216) 70101300أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان callcenter@tunisair.com.tn