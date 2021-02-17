انتخبات هيئة النادي الافريقي يوم الاحد 21 فيفري الجاري وقائمة وحيدة مترشحة برئاسة يوسف العلمي

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اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات للجامعة التونسية لكرة القدم أن الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الإفريقي ستنعقد يوم الأحد 21 فيفري 2021 باحد نزل تونس العاصمة بداية من الساعة الثامنة صباحا (س08 و00دق) واضافت انه في صورة عدم توفر النصاب القانوني (50 % + 1) تؤجل الجلسة العامة ساعة بعدها طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي لجمعية النادي الافريقي.ويذكر أن القائمة الوحيدة المترشحة لإنتخابات النادي الإفريقي هي قائمة يوسف العلمي و المتكونة كالاتي/: - يوسف العلمي (رئيس) - محمد المهدي الغربي - حامد إبن الحاج مبارك - محمد رشيد الزمرلي - محمد مصطفى نابلطان - شهاب الغزواني - سامي القاضي - علي علولو.ويذكر ان وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني اعلنت يوم الأربعاء الماضي عن مصادقتها على تعيين هيئة تسييرية وقتية للنادي الإفريقي كانت قد اعتمدتها اللجنة المستقلة للانتخابات وذلك إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية.وتتكون الهيئة التسييرية من محسن الطرابلسي، زين العابدين الوسلاتي ومهدي الغربي.