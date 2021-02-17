الهاشمي الوزير: يمكن اكتساب نسبة مناعة تصل الى 60 بالمائة ضد كوفيد-19 بعد عملية التلقيح

وات -

قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير اليوم الاربعاء ان نسبة المناعة ضد فيروس كورونا في تونس يمكن أن تصل الى 60 بالمائة بعد حملة التلقيح الواسعة التي ستنطلق مع قدوم التلاقيح مع احتساب الاشخاص الذين أصيبوا بالفيروس.وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه النسبة من شأنها أن تمكن تونس من الحد من انتشار فيروس كورونا وتساهم في القضاء على الانتشار السريع للمرض.وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد أعلن أن حوالي 30 بالمائة من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا مما خلق لديهم مناعة طبيعية وأشار الهاشمي الوزير الى أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح التي تم وضعها تهدف الى تطعيم 50 بالمائة من التونسيين باللقاح ضد كوفيد-19 مع الأخذ بعين الاعتبار الاشخاص ذوي الأولوية في التلقيح .وبيّن أن كل تونسي له حق الانخراط في منظومة التسجيل عن بعد لعملية التلقيح وهو يهم كل شخص يفوق عمره 18 سنة الا أن الأولوية تكون للأشخاص من كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة ومهني قطاع الصحة من المخالطين للمرضى جدير بالاشارة الى أن الاشخاص ذوي الأولوية في التلقيح هم الاشخاص الذين يفوقون 75 سنة ومهنيّي الصحة الذين يتعاملون يوميا مع المرضى والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 75 سنة، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة ويعانون من أمراض مزمنة ومهنيّي المصالح الأساسية، الى جانب الأشخاص المخالطين للمرضى والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة ولا يعانون من أمراض مزمنة يذكر أن عدد المسجلين في المنصة الالكترونية "evax.tn" لمنظومة التسجيل عن بعد للتلقيح بلغ الى حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم 475838 شخصا .