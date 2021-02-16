جندوبة: اصطدام سيارتين بالطريق الرابطة بين بوسالم وجندوبة يخلف إصابتين إحداهما خطيرة

وات - جدّ منتصف نهار اليوم الثلاثاء، حادث مرور على الطريق الوطنية رقم 6، الرّابطة بين بوسالم وجندوبة، نجم عنه تسجيل إصابتين إحداهما خطيرة لامرأة في العقد الخامس من عمرها.
وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام شاحنـة تابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي في طريق العودة من بوسالـم باتجاه مدينة جندوبة، بسيارة خاصة تقودها المتضررة، كانت باتجاه تونس، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لـ(وات).
وأفاد مصدر طبّي، أنه تم نقل المصاب الأقل خطورة الى المستشفى الجهوي بجندوبة، فيما نقلت المرأة الأكثر تضررا الى أحد مستشفيات تونس العاصمة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام شاحنـة تابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي في طريق العودة من بوسالـم باتجاه مدينة جندوبة، بسيارة خاصة تقودها المتضررة، كانت باتجاه تونس، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية لـ(وات).
وأفاد مصدر طبّي، أنه تم نقل المصاب الأقل خطورة الى المستشفى الجهوي بجندوبة، فيما نقلت المرأة الأكثر تضررا الى أحد مستشفيات تونس العاصمة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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