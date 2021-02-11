أعلنت الشّركة التّونسية للملاحة في بلاغ صادر اليوم الخميس ، أنه بامكان المسافرين الحاجزين على السفرات المبرمجة على خطي مرسيليا وجنوة خلال شهر فيفري 2021، تغيير موعد سفرهم دون مصاريف إضافيّة على السفرات المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021.وجاء هذا القرار على إثر الإجراءات المعلن عنها من قبل السّلطات الفرنسيّة المتعلقة بغلق حدودها وإضافة للقرارات المنبثقة عن وزارة الصحة التونسية بداية من 01 فيفري 2021ولمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال على الرقم 061 346 71.