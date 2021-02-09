سليانة: المستشفى الجهوي بسليانة يتسلم عددا من التجهيزات الطبية

وات -

بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بسليانة، تسلّم المستشفى الجهوي بسليانة، اليوم الثلاثاء، عددا من التجهيزات الطبية، في شكل هبة من جمعية "نظرة و ابتسامة" التي تنشط منذ سنة 2012 واختصت في توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية والمكتبية لمستحقيها.ورفضت رئيسة الجمعية، سعيدة العجيمي، الإدلاء بقيمة الهبة المالية، وأوضحت في تصريح لـ"وات" أنها شملت 10 أسرة طبية، وحشايا صحية (مائية)، و 7 كراسي ذات أذرع طبية، و تجيهزات أخرى.وأضافت أنه تم أول أمس تسليم عدد من التجهيزات الطبية لمستشفى الحروق ببن عروس و من المنتظر ان يتم تمتيع عدد من المؤسسات الصحية الأخرى في الأيام القليلة القادمة.من جهته، عبّر مدير المستشفى الجهوي بسليانة، عدنان بن بكري، عن استحسانه لهذه المبادرة، لاسيما وأن المستشفى في حاجة إلى الدعم في مثل هذا الظرف الاستثنائي الذي عطّلت فيه الجائحة من نشاط وموراد المستشفى أمم