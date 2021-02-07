جلسة عامة غدا الإثنين لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة

وات -

يعقد مجلس نواب الشعب، الاثنين، جلسة عامة بداية من منتصف النهار. ويتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، هم وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل واللوجستيك.وبالتوازي سيلتئم عدد من اجتماعات اللجان الخاصة، ومنها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حول ملف البنك الفرنسي التونسي، عبر تقنيات التواصل عن بعد وحضوريا، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.كما ستجتمع لجنة الأمن والدفاع في جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني، حول الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد وحضوريا بداية من الساعة العاشرة صباحا.من جهتها تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، جلسات استماع إلى كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول التدابير التي إتخذتها الهيئة لردع التجاوزات التي إرتكبتها وسائل الاعلام والمتعلقة بالعنف المسلط على المرأة، وإلى ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حول موقف المجتمع المدني من التنامي المتسارع لظاهرة العنف ضد المرأة والحلول المقترحة للحد منها.وستستمع هذه اللجنة أيضا إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، حول تقييم الوزارة لتطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والصعوبات التي ما تزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة منه.كما تعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية، حول الوضعيات المهنية لأعوان جمعيات رعاية ذوي الإعاقة والمدرسين المتعاقدين لتعليم الكبار.