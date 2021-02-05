الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 5 فيفري 2021

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منوبة : تسجيل ثلاث حالات وفاة و29 اصابة جديدة بالكورونا في الجهة

المهدية: تعافي 154 شخصا من فيروس "كورونا" ورصد 57 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

جندوبة-كورونا: الفئة العمرية بين 30 و39 سنة تتصدر لائحة المصابين وبين 80 و84 سنة لائحة المتوفين (تقرير)

صفاقس: تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بوباء "كورونا" و146 إصابة و138 حالة شفاء

المنستير: 5 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 05 وفيات و45 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة : حالتا وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بنزرت: تراجع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" خلال شهر جانفي الفارط مقارنة بأكتوبر 2020

باجة: ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" الى 126 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين

مدنين: تراجع وفيات "كورونا" الى حالة واحدة وتسجيل 86 اصابة جديدة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الجمعة 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة جديدة امس الخميس في منوبة ودوار هيشر ، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.وبيّنت قدور أنّه بتسجيل حالات الاصابة الجديدة ، ارتفع عدد الحالات النشطة الى 828 حالة منها 819 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و تسع حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (356 حالة)، فمعتمدية طبربة (135 حالة ) والمرناقية ( 106 حالة) ووادي الليل (78 حالة) ودوار هيشر (62 حالة ) والجديدة (43 حالة) وبرج العامري (33 حالة ) والبطان (15 حالة).يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 6634 اصابة بفيروس كورونا ، بعد تحيين حالات الشفاء التي ارتفعت الى 5537 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 269 حالة وفاة .تماثل 154 مصابا بفيروس "كورونا" المستجد بولاية المهدية، اليوم الجمعة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 6018 حالة.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ143 عينة، التي صدرت اليوم، تسجيل 57 إصابة جديدة، أعلاها بالدائرة الصحية بالمهدية التي رصدت 26 إصابة.وسجّلت الدائرة الصحية بالشابة، من جهتها، 23 إصابة مقابل 5 بالسواسي وإصابتين (02) بقصور الساف وإصابة واحدة بسيدي علوان.وبيّنت نفس النتائج، تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص أصيل معتمدية قصور الساف عن سن تناهز 73 عاما.وبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس التاجي بالجهة منذ ظهور الوباء، 7250 إصابة، منها 187 حالة وفاة، و1045 حالة نشطة (حاملة للفيروس).تصدرت الفئة العمرية بين 30 و39 سنة، لائحة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بولاية جندوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 مارس من السنة المنقضية الى موفى شهر جانفي المنقضي، حيث بلغ عدد الإصابات بالنسبة للفئة ما بين 30 و34 سنة، 205 إصابات، وبلغ عدد المصابين بالنسبة للفئة العمرية من 35 الى 39 سنة، 203 إصابات من مجموع 2310 إصابات، وفق ما تضمنه تقرير محيّن صدر اليوم الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.ومثلت فئة الاناث 50.5 بالمائة من المصابين بالفيروس أي ما يمثل 1167 إصابة من مجموع الإصابات المؤكدة مقابل 49.5 بالمائة لفئة الذكور وهو ما يمثل 1143 إصابة.وتوزعت الوفيات بتفاوت بين مختلف الفئات العمرية وبلغت أقصاها 24 حالة وفاة من مجموع 146 حالة للذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 سنة، و22 حالة وفاة للذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 سنة، و19 حالة وفاة للفئة العمرية التي يتراوح سنها بين 70 و74 سنة، و18 حالة للذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 سنة.مقابل ذلك، لم يتعدّ عدد حالات الوفاة بالنسبة للفئات العمرية (20 و24 سنة) و(30 و34 سنة) و(40 و44 سنة) حالة وفاة واحدة لكل فئة من هذه الفئات، وبداية من سن 45 عاما يبدا منحى الوفيات في الارتفاع التدريجي، حسب ما تضمنه ذات التقرير.ومنذ بداية الجائحة مثل شهر أكتوبر من السنة المنقضية الشهر الأكثر تسجيلا لوفيات بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة، حيث توفي خلاله 68 شخصا من مجموع 146 حالة وفاة سجلت الى موفى شهر جانفي المنقضي، فيما اعتبر شهر اوت المنقضي اقل الأشهر في عدد الوفيات حيث لم يتجاوز عدد من توفوا بسبب الفيروس شخصا واحدا.سجّلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بوباء "كورونا"، و146 إصابة من مجموع 586 تحليلا، و138 حالة شفاء، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الدوري بتاريخ اليوم الجمعة.وبناء على المعطيات الجديدة، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في الجهة إلى 539 حالة، ومجموع الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في مارس 2020 إلى الآن إلى عشرين ألف و398 حالة، علما وان إجمالي التحاليل المنجزة فاق 74 ألف تحليل.كما ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 18 ألف و158 شخصا، بعد تسجيل 138 حالة شفاء جديدة في التحيين الأخير للحالة الوبائية.ويقيم حاليا، 24 مصابا بالوباء في قسمي العناية المركزة لكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة، و109 مصابين بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ومستشفى جبنيانة، و62 مصابا بالمصحات الخاصة.قال المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، اليوم الجمعة، بتسجيل 316 حالة وفاة منذ جوان الفارط، منها 5 وفيات جديدة، ومجموع و13 ألفا و354 إصابة، منها 63 إصابة جديدة، و10 آلاف و658 حالة تعافي، منها 386 حالة شفاء جديدة، خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 الى 4 فيفري الجاري.وبلغ مجموع الأشخاص الذين أنهوا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، 61 ألفا و328 شخصا، في الوقت الذي يواصل فيه 7194 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري أو تحت المتابعة الصحية.وتعد الجهة حاليا، 2380 حالة نشيطة (حاملة للفيروس)، من بينها 67 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، الذي تبلغ نسبة إشغال أسرة الكوفيد به إلى غاية 4 فيفري الجاري، 72 فاصل 8 في المائة.وتطوّر العدد الجملي لاختبارات "الكوفيد19" المسجلة منذ مارس إلى غاية 4 فيفري الجاري، إلى 50 ألفا و797 اختبارا.قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة في الولاية قابس الى 247 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 200 تحليل أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس وأن 45 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية"، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 19 اصابة بقابس الجنوبية و07 اصابات بقابس المدينة و06 اصابات بالحامة و04 اصابات بمارث و03 اصابات بكل من المطوية ووذرف واصابتين (02) بقابس الغربية واصابة واحدة (01) بغنوش.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 7430 شخصا من بين 8405 شخصا ثبتت إصابتهم، وبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 970 حالة من بينها 262 حالة بالحامة و216 حالة بقابس الجنوبية و161 حالة بمارث و132 حالة بقابس المدينة.سجلت ولاية جندوبة الأربعاء المنقضي 13 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتوزعت الاصابات بين 5 اصابات بجندوبة، و3 اصابات ببوسالم، واصابة ببلطة بوعوّان، واصابتين بغار الدماء، واصابة بوادي مليز، واصابة بعين دراهم.ويرتفع بذلك اجمالي الإصابات بالولاية منذ بداية الجائحة الى 2344 إصابة، تعافى منها 2205 اشخاص وتوفي 157 اخرون، وذك بعد رفع 9655 تحليلا على امتداد فترة الجائحة.وتستأثر معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية بالعدد الأكثر للإصابات حيث بلغت نحو 1434 إصابة (ما يفوق نصف الإصابات المسجلة بالجهة) مقابل تذيل معتمدية وادي مليز عدد الإصابات ب27 إصابة، وهو امر يفسره مختصون بالنسبة السكانية حيث تتصدر الجهات الأكثر سكانا عدد الإصابات والوفيات والعكس صحيح.ويقيم باقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة 16 مصابا، فيما يقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 4 اشخاص.كشفت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في اخر نشرية محينة لها حول تطور الوضع الوبائي بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين امس الخميس ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 493 وفاة منها 485 وفاة تم تسجيلها بعد اعادة فتح الحدودىفي جوان الماضي.كما سجلت ولاية سوسة امس الخميس 93 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 3 إصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية ليرتفع اجمالي الإصابات بالجهة الى 14678 إصابة مؤكدة تم احصاؤها منذ بداية انتشار الجائحة.وبلغ عدد المصابين الذين تم ايواؤهم بالمؤسسات الاستشفائية بسوسة 163مصابا بكوفيد 19 يخضعون للعلاج داخل هذه المؤسسات منهم 46 مرضى باقسام العناية المركزة عمادأفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الجمعة، بأن الجهة سجّلت تراجعا ملحوضا في عدد الوفيات بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال شهر جانفي 2021، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر من السنة الماضية 2020.وبيّن السعيداني، في تصريح لـ(وات)، ان الجهة الصحية ببنزرت عرفت ذروة الاصابات بفيروس "كوفيد19" في مناسبتين، وهما شهر أكتوبر الفارط، حيث سجلت 1806 إصابات، وشهر جانفي الذي تم خلاله تسجيل 1810 اصابات، مضيفا أن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، بلغ في شهر اكتوبر الماضي، 108 حالات، فيما شهد في جانفي تراجعا الى 63 حالة وفاة.يذكر أن مؤشر انتشار عدوى الفيروس بالجهة بات في حدود "مرتفع"، بعد ان كان "مرتفعا جدا"، علما وأن إجمالي الاصابات بالفيروس، بلغ منذ ظهور الوباء إلى غاية يوم الأربعاء المنقضي، 6035 اصابة، منها 4971 حالة تعافي و320 حالة وفاة.ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى 126 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين لرجلين اصيلي الجهة يبلغان من العمر 43 و53 سنة.واثبتت التحاليل الفيروسية التى اجريت امس الخميس واول امس الاربعاء بمخابر القطاعين العام والخاص، وجود 50 اصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة الى 4196 حالة.وتتوزع الاصابات الجديدة على مناطق باجة (26 حالة)، وتبرسق(6 حالات)، وتستور(حالة واحدة)، ومجاز الباب (9 حالات)، وعمدون (3 حالات)، ونفزة (حالتان)، وقبلاط (حالتان)، وتيبار (حالة واحدة).من جهة اخرى سجل تعافي 3716 شخصا بالجهة من فيروس "كورونا" بنسبة بلغت 88,56 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.تراجع بولاية مدنين، لليوم الثاني على التوالي، عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" الى حالة وفاة واحدة، مقابل معدل 6 وفيات يوميا خلال الايام الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات بهذا الفيروس 275 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتراجعت لليوم الثاني ايضا، الاصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، من معدل 100 اصابة يوميا الى 86 اصابة من جملة 1131 عينة وردت ليلة امس نتائجها على الادارة الجهوية للصحة.وقد تراجعت نسب الاصابات بعدة معتمديات وخاصة ببن قردان وجرجيس وميدون، مقابل تواصل ارتفاع الاصابات بجربة حومة السوق بعدد 30 اصابة، ومدنين الجنوبية 15 اصابة، وجربة اجيم 11 اصابة، ليتطور عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء الى 7382 اصابة.وشملت الاصابات الجديدة، 4 حالات لدى كل من التلاميذ واعوان الصحة، ليرتفع عدد المصابين في صفوف التلاميذ الى 231 اصابة، وفي القطاع الصحي الى 213 اصابة.وتعافى من جهة اخرى، 97 مصابا من الفيروس، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 5382 حالة شفاء وتوزعت حالات التعافي الجديدة الى 24 بمعتمدية جربة ميدون، و11 بجرجيس، و7 بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان، و4 ببني خداش، و3 بسيدي مخلوف، وحالتي شفاء باجيم.