الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعو رئيسه السابق احمد احمد للعودة الى نشاطه كرئيس

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اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ان أحمد أحمد ، رئيس الاتحادالإفريقي لكرة القدم استعاد مهامه بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي (تاس) بتعليق العقوبة الصادرة بحقه من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا).وأكد ال"كاف" في بلاغ له أن كونستانت عماري نائب رئيس الاتحاد الافريقي والقائم خلال الأشهر الماضية بمهام الرئيس دعا أحمد أحمد لمباشرة مهامه من جديد بعد قرار محكمة التحيكم الرياضي وذلك بعد اجتماع يوم امس "عبر الفيديو" للجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكرة القدم .وكانت محكمة التحكيم الرياضية علقت يوم الجمعة الماضي العقوبة التي أصدرتها لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد أحمد أحمد بما يسمح بإعادته إلى منصبه وتحديد موعد جلسة استماع لرئيس ال"كاف" .واوضحت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) ان قرار تحديد موعد جلسة استماع عاجلة بناءً على الطلب المقدم من أحمد أحمد رئيس ال"كاف" ليس قرارًا يبرئه من التهم التي وجهت إليه من قبل لجنة الأخلاقيات.وكانت فيفا قررت تجميد احمد احمد لمدة 5 سنوات وتغريمه بمبلغ قدره 200 ألف فرانك سويسري ويذكر انه تم انتخاب أحمد أحمد ، الرئيس السابق للاتحاد الملغاشي لكرة القدم ، رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 17 مارس 2017.